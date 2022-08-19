Оккупанты начали снос первых домов в Мариуполе: людей фактически не предупредили

Во временно оккупированном Мариуполе начали сносить первые дома. Однако захватчики даже вовремя не предупредили об этом жителей.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, гауляйтеры не сообщили о сносе домов в установленный срок.

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В Мариуполе начали сносить дома

Андрющенко рассказал, что 19 августа оккупанты начали снос первых домов на улице Солнечной в Мариуполе. ️

Важно. Согласно бумажкам "ДНР" людям должны были дать две недели на вывоз вещей после обнародования адреса под снос,

– добавил советник мэра.

Однако, по его словам, этот адрес "официально" был обнародован только во вторник.

"Все, что нужно знать о стоимости парков оккупантов и мнений о людях. Ярость. Просто Ярость", – подытожил Андрющенко.

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Кратко о ситуации во временно оккупированном Мариуполе

Недавно Андрющенко рассказал, что сосчитать погибших в Мариуполе смогут только после деоккупации города. Однако число жертв точно превысило число погибших в Хиросиме и Нагасаки. Речь идет о более чем 50 тысячах убитых.

Также советник мэра сообщил, что в Мариуполе зафиксировали первый факт обратной депортации – 60 человек вернулись в город из российского Пскова.

Кроме того, мариупольцам начали отправлять сообщения с призывом воевать за россию. По словам Андрющенко, "рекламное" сообщение о вступлении в захватническую армию получили пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс".

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