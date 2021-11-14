Ситуация с мигрантами в Беларуси: Данилов проведет совещание в Луцке

Секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября проведет межведомственное совещание в Луцке. Главным вопросом повестки дня является охрана государственной границы с Беларусью.

На совещании с Алексеем Даниловым планируют обсудить выполнение решения СНБО о дополнительной охране границы с Беларусью.

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На заседании будут присутствовать председатели нескольких ОГА

На межведомственном совещании, кроме председателя Волынской ОГА, будут присутствовать руководители Черниговской, Житомирской, Ровненской и Киевской областей. То есть всех регионов, которые граничат с Беларусью.

Целью совещания является вопрос координации центральной и местной власти, правоохранителей и военных в вопросах защиты государственной границы из-за ситуации с мигрантами в Беларуси.

Усиление охраны границы с Беларусью: главное

После принятия решения СНБО, утром 11 ноября глава МВД Денис Монастырский срочно отправился на Волынь для проверки государственной границы. Там министр заявил, что границу дополнительно будут охранять 8 500 военных.

В тот же день в Волынской области провели учения по противодействию массовому нарушению линии разграничения мигрантами.

Позже Монастырский анонсировал еще одни учения, идею проведения которых поддержал президент. Однако министр не уточнил даты их проведения.

Также по словам Дениса Монастырского, МВД готовится к любому развитию событий.