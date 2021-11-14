Ситуация с мигрантами в Беларуси: Данилов проведет совещание в Луцке
Источник:СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября проведет межведомственное совещание в Луцке. Главным вопросом повестки дня является охрана государственной границы с Беларусью.
На совещании с Алексеем Даниловым планируют обсудить выполнение решения СНБО о дополнительной охране границы с Беларусью.
Обратите внимание На границе с Беларусью погиб польский военный
На заседании будут присутствовать председатели нескольких ОГА
На межведомственном совещании, кроме председателя Волынской ОГА, будут присутствовать руководители Черниговской, Житомирской, Ровненской и Киевской областей. То есть всех регионов, которые граничат с Беларусью.
Целью совещания является вопрос координации центральной и местной власти, правоохранителей и военных в вопросах защиты государственной границы из-за ситуации с мигрантами в Беларуси.Обратите внимание! 10 ноября на заседании СНБО приняли решение об обеспечении дополнительной охраны государственной границы с Беларусью из-за миграционного кризиса.
Усиление охраны границы с Беларусью: главное
- После принятия решения СНБО, утром 11 ноября глава МВД Денис Монастырский срочно отправился на Волынь для проверки государственной границы. Там министр заявил, что границу дополнительно будут охранять 8 500 военных.
- В тот же день в Волынской области провели учения по противодействию массовому нарушению линии разграничения мигрантами.
- Позже Монастырский анонсировал еще одни учения, идею проведения которых поддержал президент. Однако министр не уточнил даты их проведения.
- Также по словам Дениса Монастырского, МВД готовится к любому развитию событий.