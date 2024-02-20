Самая горячая точка в мире, – командир подразделения 3 ОШБр об Авдеевском направлении
Украинские воины были вынуждены отойти от своих позиций возле Авдеевки после нескольких месяцев героической обороны. Однако направление все еще остается одним из самых сложных.
Командир подразделения Terra 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона сказал, что Авдеевское направление является самой горячей точкой в мире. По его словам, оккупанты применяют там всю номенклатуру оружия.
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Штурмы не заканчиваются
Он отметил, что в свое время думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным – это самое сложное место российско-украинской войны, но когда он приехал на Авдеевское направление – эта планка повысилась.
Я думаю, что не совру, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире,
– объяснил он.
По его словам, враг применяет все имеющееся оружие, в частности, химическое, авиацию, ракеты, пехоту. Военный объяснил, что штурмы не заканчиваются никогда, пехота идет вперед.
В то же время нельзя сказать, что это все не очень эффективно. По словам Волохова, Третья штурмовая уничтожила рекордное количество российской техники и личного состава.
Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился, – ISW
- После выхода украинских защитников из Авдеевки темп наступательных операций врага резко замедлился. Оккупанты уменьшили количество обстрелов и проводят зачистку. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
- 19 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что за минувшие сутки количество вражеских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Оккупанты перегруппировываются и проводят зачистку Авдеевки.
- Также Лиховой отметил, что российские обстрелы и активность авиации в этом районе значительно уменьшились. Украинские официальные лица сообщили, что наши военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.