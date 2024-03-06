Третья бригада уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой: горячие кадры
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Наши военные были вынуждены отойти от своих позиций в Авдеевке, однако это не означает, что борьба закончилась. В частности, Третья штурмовая бригада продолжает наносить врагу потери.
Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой. Военные также поделились эпическим видео.
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Враг разместил возле города гаубицы
Бойцы роты "Крылья" во время ночного облета в окрестностях города было зафиксировали размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух - Д-20.
Утром ствольная артиллерийская батарея оккупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV,
– говорится в сообщении.
Известно также, что уничтожили гаубицы бойцы экипажа FPV "Over head". Наши военные демонстрируют мастерство и продолжают держать оборону.
На Авдеевском направлении уничтожили артбатарею врага: смотрите видео
Продвижение врага на Авдеевском направлении прекращено
- Авдеевское направление – одно из самых сложных на фронте. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона рассказал, что там Силы обороны остановили дальнейшее продвижение врага. Говорится о населенных пунктах Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
- По его словам, обстановку удавалось стабилизировать, несмотря на сложность ситуации.
- Он отметил. что Силы обороны выполняют свою работу, а враг не имеет продвижений.