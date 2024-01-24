Россиян в Авдеевке нет: что происходит вокруг города, который штурмует враг

Авдеевка остается в центре внимания на поле боевых действий. Недавно появлялась информация, что россияне зашли в населенный пункт, однако в ВСУ объяснили, какая ситуация сейчас.

Офицер 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Киев 24 рассказал, что атаки россиян на Авдеевку отражены. Он подчеркнул, что за прошедшую неделю их было более 200.

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Наши военные держатся

Цехоцкий отметил, что по количеству и интенсивности атак можно понять, что враг пытается выполнить те задачи, которые перед ним поставило руководство.

Все подразделения наши на местах. Наши военные держатся невероятными усилиями,

– сказал он.

Наши защитники прилагают титанические усилия для того, чтобы держать оборону на Авдеевском направлении.

В Авдеевке нет диверсионных групп

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш во включении в "УП Live" рассказал, что никаких диверсионных групп в Авдеевке нет. В то же время штурмы продолжаются.

Сейчас на этом направлении они просто штурмуют. Уже речь не идет о ДРГ, это штурмовые действия…

– сказал он.

Диверсионные группы пытались заходить в первые две – три недели в Авдеевку. Барабаш отметил, что серьезного ущерба они не нанесли, ведь зайти непосредственно в город так и не смогли.

Ситуация на фронте