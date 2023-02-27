Россия подтягивает резервы к Бахмуту, вероятно, усилит давление с трех сторон, – Жданов

На севере Бахмута продолжаются тяжелые бои. На восточном берегу ситуация критическая.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Оккупационные войска пытаются вытеснить украинские силы обороны на западный берег реки Бахмутки.

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Жданов сообщил, что на юге Бахмута враг местами восстанавливает позиции, местами – теряет. У россиян были слабые попытки атаковать Железнянское и Дубово-Василовку, они не преуспели.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка. На Авдеевском и Шахтерском направлении ситуация тяжелая, но стабильная, продолжается отражение атак противника на Угледар. В районе Опросного ВСУ продолжают сдерживать врага.

Враг продолжает атаковать

Сообщалось, что для усложнения передвижения неприятеля вносятся конфигурации в географию местности. Жданов предположил, что говорится о подрыве дамбы к северу от Бахмута.

Скорее всего, с понедельника или с середины недели давление на Бахмут будет усилено с трех сторон. Мы наблюдаем подтягивание резервов со стороны России,

– добавил военный эксперт.

На многих участках в Бахмуте активизировалась вражеская артиллерия. Она пытается как-то поддерживать провалившуюся наступательную операцию. Для России не существует такого понятия как "провал операции", они тупо продолжают атаковать украинские позиции, несмотря на потери и ситуацию на фронте, подчеркнул Жданов.

Жданов о ситуации на восточном фронте: смотреть видео