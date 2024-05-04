Несут большие потери: офицер рассказал, как россияне пытаются давить на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются продвигаться в разных местах одновременно. Они используют большое количество боеприпасов и привлекают авиацию.

Офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что несмотря на активные действия россиян, в большинстве случаев, они терпят поражения. Все цифры потерь врага в сводках являются правдивыми.

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Ситуация на Бахмутском направлении

По словам Назаренко, ослаблений темпов российской армии на Бахмутском направлении нет. Враг продолжает наносить обстрелы и пытается продвигаться. Ежедневно происходят боестолкновения, враг бомбит ближние и дальние тылы, населенные пункты. Россияне ведут огонь, применяя большое количество боеприпасов к артиллерии, минометов и танков.

Сложно сказать, в каком месте и что планирует враг, но в любом случае ВСУ готовы к различным вариантам действий врага. Специфика современной войны для нас есть в динамической обороне и сохранении жизни каждого украинского героя,

– отметил офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Также россияне активно применяют авиацию, особенно управляемые авиабомбы, фактически, "засыпают" ими все Бахмутское направление. Оккупанты применяют совершенно разные тактики: наступление малыми и большими группами.

Бахмутское направление: смотрите на карте

Большие потери врага

В большинстве случаях, по словам Назаренко, враг терпит неудачи. Именно поэтому мы видим большое количество их потерь в официальных сводках, которые являются правдивыми. Каждая бригада, каждое подразделение ВСУ уничтожают врага ежедневно благодаря слаженной работе.

Для нас, как для подразделений артиллерии, очень важна работа операторов БПЛА. Это наши глаза, мы видим, куда и как мы стреляем. Когда мы видим, что враг начинает накопление, мы наносим удары. Каждый наш выстрел должен быть точнее, чем вражеский,

– подчеркнул офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Также привлекаем наших читателей к сбору для 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Сбор средств происходит на оборудование для подразделений разведки, а именно коптеры, РЭБ и ночное оборудование. Шагаем к победе вместе!

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