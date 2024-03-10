Враг сбрасывает больше фугасных бомб: в ВСУ рассказали о боях на Бахмутском направлении

Враг продолжает давить на Богдановку, Ивановское, Клещеевку. В частности. на Бахмутском направлении враг увеличил применение фугасных авиабомб.

Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. Отметим, что на Бахмутском направлении за прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений.

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Ситуация возле Бахмута

Олег Калашников рассказал, что в последнее время россияне увеличили применение фугасных авиабомб. Если раньше такие случаи были единичными, то сейчас таких случаев десятки.

Офицер отметил, что в результате боев в Клещеевке россияне оставили свою технику, у врага есть потери личного состава во время наступлений. В то же время велись бои за Ивановское – россияне понесли потери и ВСУ удалось вернуть некоторые позиции. В Богдановке также велись непростые бои, поскольку враг привлекал как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины имели незначительный успех.

Как отметил военный, Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. Захватчики не жалеют ни техники, ни личного состава и пытаются продвигаться на некоторых локациях.

Сейчас мы не просто защищаем позиции и отражаем атаки, но и пытаемся переходить в штурмовые действия, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что это позиционная война невозможно,

– пояснил Калашников.

Он отметил, что сейчас необходимы любые ресурсы. Это и пехотная составляющая, особенно артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. Кроме этого нужны дроны – они играют очень важную роль как в наступлении, так и в атаках.

Обстановка на фронте