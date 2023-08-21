Не оставляют попыток прорыва: какие методы используют оккупанты на Бахмутском направлении

Продолжаются тяжелые бои вокруг Бахмута. Российские оккупанты бьют из всего имеющегося спектра вооружения, но украинские защитники держат оборону.

Лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон рассказал 24 Каналу, что враг начал применять новую тактику

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"Недавно враг прибег к относительно новой тактике. Минируют бронированные машины или военных и посылают их в сторону наших позиций", – поделился Конон.

Что делают российские оккупанты на Бахмутском направлении: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, россияне активно применяют все имеющееся оружие: артиллерию, бронетехнику, управляемые авиабомбы, кассетные и термобарические боеприпасы.

Силы обороны отвечают точными ударами

"Наши подразделения прочно стоят на позициях и отражают все это нашествие, которое на них прет. Еще и отвечаем ударами, которые наносят большие потери", – подчеркнул Конон.

Украинские военные наносят эффективные удары, потому что работают точечно. Именно поэтому личный состав неприятеля долго здесь не живет. Интервал жизни российских оккупантов на Бахмутском направлении – от трех до семи дней. Затем они преимущественно отправляются на "концерт к Кобзону".

Ситуация возле Бахмута: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться на южном фланге Бахмута. В течение прошлой недели удалось освободить еще три квадратных километра недалеко от города.

Ранее заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый рассказал, как защитники применяют на этом направлении кассетные боеприпасы. По его словам, эти снаряды хорошо вписались в "ансамбль".

Бойцы из третьей штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом. В результате успешной атаки у врага было более 20 убитых и раненых.