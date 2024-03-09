Клещеевку держим без потерь, но штурмы постоянные, – комбриг 80 бригады рассказал о ситуации

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов рассказал, что происходит вблизи Клещеевки. По его словам, штурмы там регулярные, однако рубеж держат без потерь.

Освобождение Клещеевки произошло 17 сентября 2023 года. Как рассказал Эмиль Ишкулов, когда ВСУ вошли в населенный, они пытались еще неделю удержать тишину, чтобы дать личному составу зарыться. Если информацию об этом сразу же распространили в медиа, то россияне бы отреагировали.

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Ситуация в Клещеевке

В 2023 году украинцам не хватило два дня, чтобы построить позиции в Клещеевке, когда один из батальонов ТРО начал распространять информацию об освобождении. Тогда россияне начали штурмовать населенный пункт с трех сторон, что привело к потере некоторых наблюдательных пунктов. Однако ВСУ удержали Клещеевку и продолжают ее держать.

Россияне постоянно ее штурмуют, пытаются что-то прощупать, заходят небольшими группами – по два – три человека. Иногда таких групп бывает до десяти в день, они пытаются продавить какой-то фланг,

– рассказал Ишкулов.

В то же время благодаря коллективной работе совместно 5-й, 93-й, 92-й, 28-й бригадами все более-менее держится. Как только происходит какое-то обострение, военные друг другу помогают, направляют сбрасыватели или артиллерию.

Однако ситуация осложнена тем, что с осени 2022-го противник начал активно применять FPV-дроны и сбросы. Вблизи Клещеевки расположен Бахмут, а в нем – девятиэтажки, с которых можно нормально летать, контролировать, наблюдать. Именно поэтому заход на позицию, эвакуация очень затруднены.

Обстановка в Донецкой области