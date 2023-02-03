"Хотя дикое поле": зачем Путин снова ставит цель захватить Донецкую и Луганскую области

Территория Донбасса не сможет развиваться в составе России. Страна-агрессорка просто не сможет "поднять" оккупированные области.

Об этом 24 Каналу рассказал социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской пропаганде Дмитрий Громаков. По его словам, россияне не имеют цели отстроить Луганскую и Донецкую области.

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Почему россияне точат зубы на Донбассе

Дмитрий Громаков рассказал, что говорится о создании своеобразной санитарной границы из Донецкой и Луганской областей. Эти территории будут полностью разрушены и непригодны для какой-то жизни.

Они должны стать так называемой 38 параллелью как между Южной и Северной Кореями, где будет невозможно жить,

– объяснил он.

По его словам, россияне не позволят что-либо строить или восстанавливать.

"Украина также не сможет там ничего строить, потому что всегда будет угроза разрушения этого всего", – подчеркнул социолог.

По его мнению, никакого стратегического значения россияне не вкладывают в столь желаемые для них территории Донбасса.

Почему Донбасс станет поперек горла России

Дмитрий Громаков подчеркнул, что Россия готова только принять Луганскую и Донецкую области в качестве субъектов федерации. Впрочем, об их развитии в ее составе вообще не говорится.

По его словам, ситуация как раз противоположная.

Эти территории начинают играть ту же роль, которую они играли и раньше - дикое поле, разграничивающее между собой Восточный и Западный миры,

– прокомментировал социолог.

Такого же мнения придерживаются и российские пропагандисты.

"Ибо не будет возможности у России развивать эти территории", – сосредоточил внимание он.

Так что ничего хорошего от захвата Россией украинского Донбасса ожидать, безусловно, не следует.

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