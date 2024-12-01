Более 220 боестолкновений, враг пытался штурмовать возле Курахово: карта фронта 1 декабря

Оккупанты продолжают штурмовать на разных участках фронта. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении вражеские силы 9 раз пытались продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

Враг хотел продвинуться в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 7 атак захватчиков. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении противник атаковал 20 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении войска страны-агрессора совершили 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении за прошедшие сутки состоялись 16 боевых столкновений недалеко от населенных пунктов Торецк, Нелеповка и Щербиновка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд.

ВСУ остановили 47 наступательных действий противника на Покровском направлении: смотрите на карте

ВСУ за вчера отбили 54 атаки позиций наших войск на Кураховском направлении вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки, Елизаветовки и Успеновки.

Какая ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времевском направлении враг совершил 18 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополье.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили 4 вражеских штурма.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области: за прошедшие сутки состоялось 22 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск.

Добавим, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 76 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.