У ВСУ есть успехи по всей линии фронта: карта боевых действий по состоянию на 16 июня

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Силы обороны имеют успехи почти по всей линии фронта на Донбассе. Продвижение украинских воинов фиксируют на Востоке и Юге. В то же время оккупанты пытаются сдержать защитников и имеют ограниченные успехи вблизи Бахмута.