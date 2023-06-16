У ВСУ есть успехи по всей линии фронта: карта боевых действий по состоянию на 16 июня
Силы обороны имеют успехи почти по всей линии фронта на Донбассе. Продвижение украинских воинов фиксируют на Востоке и Юге. В то же время оккупанты пытаются сдержать защитников и имеют ограниченные успехи вблизи Бахмута.
О том, что происходит на фронте по состоянию на 16 июня, отчитались в Генштабе. 24 Канал анализирует карту боевых действий от Deepstate
Смотрите также На "концерт Кобзона" выдали еще около 600 билетов: потери врага по состоянию на 16 июня
Из важногоВраг продолжает сосредотачивать основные усилия на направлениях Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, в течение суток на этих направлениях произошло более 30 боевых действий. Российская армия продолжила ограниченные наступательные действия на линии Купянск – Сватово – Кременная. Россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки в 16 километрах к Северо-западу от Сватово, Выемки и Веселого.
Подробно о ситуации на фронтеКупянское направление: враг нанес авиаудар по окрестностям Веселое и Берестовое (Харьковская область). Обстрелял из артиллерии и минометов Новомлынск, Масютовку, Западное, Лиман Первый, Кисловку (Харьковская область), Новоселовское (Луганская область).Лиманское направление: россияне пытались продвинуться в окрестностях Стельмаховки Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки (Донецкая область) без успеха. Оккупанты нанесли авиаудар по окрестностям Райгородка, Макеевки (Луганская область), Свято-Покровского (Донецкая область). Стельмаховки, Невское, Белогоровки (Луганская область), Ямполевки, Торского, Дибровы, Верхнекаменского, Спорного, Серебрянки (Донецкая область).Бахмутское направление: противник провел неудачное наступление в окрестностях Орехово-Василевки. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Белой Горы, Северного и Майорска (Донецкая область). От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты.Авдеевкое направление: россияне нанесли авиаудары по окрестностям Авдеевки. Обстреляли окрестности Керамика, Орловки, Авдеевки, Веселого, Семеновки, Водяного, Тоненького, Первомайского, Яснобродовки, Карловки, Новокалиново и Невельского (Донецкая область).Марьинское направление: ВСУ отразили все атаки врага в окрестностях Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного (Донецкая область). В то же время противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Марьинку, Максимилиановку, Победу, Новомихайловку и Екатериновку.Шахтерское направление: противник пытался наступать в направлении Новомихайловки и Водяного (Донецкая область), но без успеха. Оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Благодатного и Золотой Нивы (Донецкая область). Обстреляли населенные пункты Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар (Донецкая область).
Запорожское и Херсонское направления: противник держится на обороне Российские силы нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами в окрестностях Казачьего (Харьковская область).
Оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское (Запорожская область), Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Львово, Тягинка, Токаровка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон Зимовник, Белозерка, Кизомис (Херсонская область), Очаков (Николаевская область).