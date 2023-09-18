Силы обороны Украины преуспевают на Запорожском и Бахмутском направлениях, – Маляр

18 сентября 2023, 11:20
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Анна Маляр

Украинские военные продолжают героически защищать наше государство. Они отвоевывают территорию и заставляют противника переходить к обороне.

Российские захватчики пытаются наступать по нескольким направлениям, но у них ничего не получается. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что наши воины имели успех южнее и восточнее Работино.

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Ситуация на Востоке

  • На Купянском направлении противник ищет слабые места в нашей обороне. Также воины успешно отбили атаки в Новоселовском районе Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг продолжает перегруппировку войск.
  • На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

На этом направлении наши войска освободили Андреевку и Клещеевку, но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Наши бойцы сдерживают там атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах,
– написала Анна Маляр.

Она также отметила, что на Бахмутском направлении не создавали дополнительной группировки для наступления.

За неделю на Бахмутском направлении освобождены 2 квадратных километра земель.

  • На Авдеевском, Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить контроль над населенным пунктом Марьинка и оцепить Авдеевку.

Ситуация на Юге

  • На Запорожском и Херсонском направлениям враг держит оборону и продолжает обстрелы.

Силы обороны отразили атаки противника в районе Новомихайловки, Новодаровки, Новоданиловки Запорожской области.

  • На Юге наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

За неделю Силами обороны на юге освобождены 5,2 квадратных километра территорий.

Контрнаступление ВСУ: какими могут быть следующие действия

  • Генерал Марк Милли 18 сентября предположил, что для украинского наступления осталось примерно 30-45 дней до ухудшения погодных условий. За это время наше командование может принять несколько важных решений, которые не понравятся врагу.
  • За последние несколько дней неплохие перспективы в ВСУ появились и на Мариупольском направлении. Это дополнительный фактор для условно определенных 30-45 дней благоприятных погодных условий для контрнаступления.
  • Протяженность линии фронта в целом велика. И когда россияне опрокидывают силы из восточных направлений – это в конечном счете ослабляет их наступательный потенциал за рубежом. И это, в свою очередь, позволяет нам перебросить больше сил на южные направления.
  • В зависимости от того, насколько удастся истощить российскую логистику по разным направлениям, украинское военное командование и будет решать, выбирать ли одно стратегическое направление для давления на оккупантов, или рассмотреть альтернативу.

Автор: Вікторія Кульженко