Украинские военные продолжают освобождать украинскую землю от оккупантов. В частности, они имели успехи на Бахмутском направлении.

Захватчики продолжают нарушать Международное гуманитарное право, целят и обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население. В течение суток 17 сентября на фронте находились более 35 боевых привлечений.

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Наступательная операция продолжается

насущественных изменений нет. наСилы обороны успешно отразили вражеские атаки на окраинах Белой Горы (Донецкая область). Враг безуспешно пытался прорвать оборону в окрестностях Андреевки. Силы обороны продолжают штурмовые работы в окрестностях Клещиевки, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике и закрепили новые позиции.

На Бахмутском направлении ВСУ закрепляют новые позиции: смотрите карту

навраг пытался вести наступление, но успеха не имел. В то же время наукраинская армия проводит штурмовые операции и отвоевывает землю.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите карту

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, нанося оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляя врага отступить с позиций.

Россияне отступают со своих позиций: смотрите карту

украинские бойцы ведут контрбатарейный огонь, уничтожают склады поставок и успешно наносят удар по тылу. навраг продолжает поддерживать группу войск, охраняющую государственную границу. Войска противника проводят активные взрывные мероприятия в приграничных районах с целью предотвращения опрокидывания украинских войск на другие направления. Кроме того, россияне увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области. В течение суток 17 сентября Воздушные силы Украины нанесли 9 авиаударов по сосредоточению войск, вооружению и военной технике оккупантов. Украинские ракетные войска поразили 2 сосредоточения войск противника, вооружения и военной техники, 2 зенитных ракетных систем, 11 артиллерийских систем, 3 склада боеприпасов.