Враг возобновил наступление на Авдеевку и пытается ее окружить: россияне несут потери

Украинские военные продолжают давать врагу отпор по всем направлениям фронта, однако вражеские войска не оставляют попыток вернуть утраченные позиции. Несмотря на потери в живой силе и технике, россияне пытаются вести штурмовые действия.

Россия продолжает пытаться захватить территорию Украины. Вместе с тем Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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Ситуация по всем направлениям фронта

За прошедшие день, 19 октября, вышло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказалось около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник присутствует в приграничных районах. Также россияне проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на другие направления.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, однако успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу многочисленные потери. За прошедшие сутки потери россиян там составили: убитыми и ранеными почти 900 окупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки авиация Украины ударила по пункту управления, а также нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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