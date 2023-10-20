Росія продовжує намагатись захопити територію України. Водночас Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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Ситуація на всіх напрямках фронту

Протягом минулої доби, 19 жовтня, відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається незмінною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник присутній у прикордонних районах. Також росіяни проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, проте успіху не мав. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу численних втрат. Минулої доби втрати росіян там склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар'їнки. Тут Силами оборони відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація України вдарила по пункту управління, а також завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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