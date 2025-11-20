Однако в основном им не удается достичь продвижения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какая ситуация на фронте?

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области 19 ноября, но не продвинулись вперед.

Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, на направлении Великого Бурлука и на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.

Однако захватчики недавно продвигались в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что они продвинулись на север от Боровской Андреевки, расположенной к северо-востоку от Боровой.

Ситуация на фронте в Украине / Карты ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Славянск-Лиман, Северском направлении, в тактических районах Константиновка-Дружковка і Доброполье, но не продвинулись.

Россияне продолжали наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли подтвержденного прогресса.

Тогда как украинские военные продолжают наносить потери россиянам. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 ноября, свидетельствуют о том, что они, вероятно, нанесли удар по российской системе дистанционного минирования "Земледелие" вблизи оккупированной Пантелеймоновки в Донецкой области 15 ноября.

Оккупанты также продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Кроме того, они продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста 18 и 19 ноября, но успехов не имели.

