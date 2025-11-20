Однако в основном им не удается достичь продвижения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Какая ситуация на фронте?
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области 19 ноября, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, на направлении Великого Бурлука и на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Однако захватчики недавно продвигались в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что они продвинулись на север от Боровской Андреевки, расположенной к северо-востоку от Боровой.
Ситуация на фронте в Украине / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Славянск-Лиман, Северском направлении, в тактических районах Константиновка-Дружковка і Доброполье, но не продвинулись.
- Россияне продолжали наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Тогда как украинские военные продолжают наносить потери россиянам. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 ноября, свидетельствуют о том, что они, вероятно, нанесли удар по российской системе дистанционного минирования "Земледелие" вблизи оккупированной Пантелеймоновки в Донецкой области 15 ноября.
- Оккупанты также продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Кроме того, они продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста 18 и 19 ноября, но успехов не имели.
Коротко о главных событиях на фронте
По данным ISW, российские войска пытаются применить новую тактику наступления на Северском и Славянско-Лиманском направлениях, которая включает воздушные удары, изоляцию районов и инфильтрационные миссии.
Кроме этого, оккупанты стремятся окружить Силы обороны в Покровске и Мирнограде. Для этого они пытаются перерезать украинскую логистику с севера.
В DeepState отмечают, что 19 ноября враг продвинулся в Новоспасском и Щербиновке в Донецкой области. Он также имел успехи у Высокого и Затишья в Запорожье.