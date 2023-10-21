Продвижение ВСУ возле Бахмута и вероятность нового наступления России: хронология 605 дня войны

21 октября 2023, 06:29
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Украина продолжает давать отпор России в преступной войне. По состоянию на 21 октября 2023 года уже 605 сутки героического сопротивления украинцев.

Россия все еще пытается захватить территорию нашего государства, однако наши защитники удерживают свои позиции на фронте, несмотря на усилия окупантов. О главных событиях этого дня полномасштабной войны читайте в материале 24 Канала.

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08:27, 21 октября

Данилов спрогнозировал эффект от новых поставок ATACMS

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вопрос поставки ракет ATACMS является ключевым в переговорах президентов Украины и США. В частности, он подтвердил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS на постоянной основе.

Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. К этому времени поставки оружия не остановятся,
– подчеркнул Данилов.

08:25, 21 октября

В Кривом Роге ночью снова раздавались взрывы

Ночью 21 октября в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами.

Есть попадание в промышленный объект. К счастью, обошлось без жертв.

08:22, 21 октября

Оккупанты нанесли очередной удар по Украине

Россия снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Враг использовал разные виды вооружения.

В ходе ночной атаки россияне применили управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. Кроме того, уточняется также количество воздушных целей, а также статистика сбитых ракет и дронов-камикадзе.

08:20, 21 октября

Обновленная статистика потерь врага

Украинские военные продолжают наступательные действия, а затем наносят врагу колоссальные потери. Только за эти сутки ВСУ ликвидировали 790 российских воинов.

С начала полномасштабной войны потери русской армии в личном составе достигли уже 292 850 человек. Общие потери России в войне составляют:

  • личного состава – 292850 (+790) человек,
  • танков – 5063 (+16) единиц,
  • боевых бронированных машин – 9612 (+55),
  • артиллерийских систем – 7017 (+5),
  • РСЗО – 822 (+0),
  • средства ПВО – 548 (+0),
  • самолетов – 320 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),
  • крылатые ракеты – 1535 (+0),
  • корабли/катера – 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9391 (+21),
  • специальная техника – 990 (+5).
08:12, 21 октября

Потери России в артиллерии в Запорожском направлении почти в 5 раз превысили украинские, – WSJ

Независимая группа WarSpotting, следящая за вратами во время полномасштабной войны, сообщила, что Украина уничтожила 177 российских пушек. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня с начала контрнаступления.

В начале полномасштабной войны страна агрессорка имела существенное преимущество в артиллерии, однако ВСУ постепенно нивелируют ее. В частности, в Запорожском направлении потери врага уже почти в 5 раз превышают наши.

В южной Запорожской области, в центре контрнаступления, по словам аналитиков, Россия потеряла 92 пушки, а Украина – 19.

06:24, 21 октября

Буданов прокомментировал свои боевые выходы во время войны

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время контрнаступления неоднократно посещал линию фронта. По его словам, порой его присутствие бывает обязательным.

Буданов добавил, что он ободряет бойцов. В частности, иногда находят варианты, как это сделать.

06:23, 21 октября

США планируют уменьшить размер месячной помощи Украине

20 октября стало известно, что Джо Байден попросил выделить в Украину и Израиль 106 миллиардов долларов. В то же время, администрация президента подала запрос на сокращение ежемесячной финансовой помощи для нашего государства.

Ранее США выделяли ежемесячно Украине по 1,1 млрд долларов. Согласно просьбе администрации Джо Байдена, новая вожделенная сумма – 825 миллионов долларов.

Также в запросе говорится, что бюджетную поддержку Украине будут оказывать через Всемирный банк. Это будет происходить как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с существующей системой условий, разработанной правительством США.

06:21, 21 октября

Россия готовит новое наступление в Украине, – разведка Эстонии

По имеющимся у разведки данным, у врага есть еще четыре миллиона артиллерийских снарядов. Этого количества будет достаточно, чтобы круглогодично вести войну малой интенсивности. Кроме того, 350 000 снарядов Россия получила от Северной Кореи. Все это свидетельствует о том, что враг готовится к продолжительной войне.

Эстонские военные также обратили внимание на основные направления фронта. Речь идет о двух участках: Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Летом на этих участках фиксировали по 20 – 40 атак ежедневно. В настоящее время в среднем насчитывается по 76 атак ежедневно.

Путин эти действия назвал активной обороной. Впрочем, военные Эстонии считают, что это попытка завуалировать происходящее. Они убеждены, что действительно враг готовится к новому наступлению.

06:19, 21 октября

Оккупанты готовятся отойти к трассе Горловка – Бахмут

Наши военные продолжают противостоять русским захватчикам на Бахмутском направлении. Защитники уверенно продвигаются вперед, оттесняя врага.

Детальнее о ситуации вблизи Бахмута и на Лимано-Купянском направлении рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш. По его словам, она сложная, но контролируемая.

 

06:09, 21 октября

Суровикина заменили в должности командующего ВКС

Сергея Суровикина (известного как "Мясник" или "Армагедон") сменили в должности. Теперь командующим "воздушно-космическими силами", очевидно, стал Виктор Афзалов.

Очевидно, Путин напрасно надеется, что такие изменения принесут хоть какой-то положительный результат. В то же время стране-террористке не удастся реализовать ни один свой замысел.

 

Автор: Вікторія Кульженко