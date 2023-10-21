Продвижение ВСУ возле Бахмута и вероятность нового наступления России: хронология 605 дня войны

Украина продолжает давать отпор России в преступной войне. По состоянию на 21 октября 2023 года уже 605 сутки героического сопротивления украинцев.

Россия все еще пытается захватить территорию нашего государства, однако наши защитники удерживают свои позиции на фронте, несмотря на усилия окупантов. О главных событиях этого дня полномасштабной войны читайте в материале 24 Канала.

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