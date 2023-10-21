Продвижение ВСУ возле Бахмута и вероятность нового наступления России: хронология 605 дня войны
Украина продолжает давать отпор России в преступной войне. По состоянию на 21 октября 2023 года уже 605 сутки героического сопротивления украинцев.
Россия все еще пытается захватить территорию нашего государства, однако наши защитники удерживают свои позиции на фронте, несмотря на усилия окупантов. О главных событиях этого дня полномасштабной войны читайте в материале 24 Канала.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вопрос поставки ракет ATACMS является ключевым в переговорах президентов Украины и США. В частности, он подтвердил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS на постоянной основе. Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. К этому времени поставки оружия не остановятся, Ночью 21 октября в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами. Есть попадание в промышленный объект. К счастью, обошлось без жертв. Россия снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Враг использовал разные виды вооружения. В ходе ночной атаки россияне применили управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. Кроме того, уточняется также количество воздушных целей, а также статистика сбитых ракет и дронов-камикадзе. Украинские военные продолжают наступательные действия, а затем наносят врагу колоссальные потери. Только за эти сутки ВСУ ликвидировали 790 российских воинов. С начала полномасштабной войны потери русской армии в личном составе достигли уже 292 850 человек. Общие потери России в войне составляют: Независимая группа WarSpotting, следящая за вратами во время полномасштабной войны, сообщила, что Украина уничтожила 177 российских пушек. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня с начала контрнаступления. В начале полномасштабной войны страна агрессорка имела существенное преимущество в артиллерии, однако ВСУ постепенно нивелируют ее. В частности, в Запорожском направлении потери врага уже почти в 5 раз превышают наши. В южной Запорожской области, в центре контрнаступления, по словам аналитиков, Россия потеряла 92 пушки, а Украина – 19. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время контрнаступления неоднократно посещал линию фронта. По его словам, порой его присутствие бывает обязательным. Буданов добавил, что он ободряет бойцов. В частности, иногда находят варианты, как это сделать. 20 октября стало известно, что Джо Байден попросил выделить в Украину и Израиль 106 миллиардов долларов. В то же время, администрация президента подала запрос на сокращение ежемесячной финансовой помощи для нашего государства. Ранее США выделяли ежемесячно Украине по 1,1 млрд долларов. Согласно просьбе администрации Джо Байдена, новая вожделенная сумма – 825 миллионов долларов. Также в запросе говорится, что бюджетную поддержку Украине будут оказывать через Всемирный банк. Это будет происходить как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с существующей системой условий, разработанной правительством США. По имеющимся у разведки данным, у врага есть еще четыре миллиона артиллерийских снарядов. Этого количества будет достаточно, чтобы круглогодично вести войну малой интенсивности. Кроме того, 350 000 снарядов Россия получила от Северной Кореи. Все это свидетельствует о том, что враг готовится к продолжительной войне. Эстонские военные также обратили внимание на основные направления фронта. Речь идет о двух участках: Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Летом на этих участках фиксировали по 20 – 40 атак ежедневно. В настоящее время в среднем насчитывается по 76 атак ежедневно. Путин эти действия назвал активной обороной. Впрочем, военные Эстонии считают, что это попытка завуалировать происходящее. Они убеждены, что действительно враг готовится к новому наступлению. Наши военные продолжают противостоять русским захватчикам на Бахмутском направлении. Защитники уверенно продвигаются вперед, оттесняя врага. Детальнее о ситуации вблизи Бахмута и на Лимано-Купянском направлении рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш. По его словам, она сложная, но контролируемая. Сергея Суровикина (известного как "Мясник" или "Армагедон") сменили в должности. Теперь командующим "воздушно-космическими силами", очевидно, стал Виктор Афзалов. Очевидно, Путин напрасно надеется, что такие изменения принесут хоть какой-то положительный результат. В то же время стране-террористке не удастся реализовать ни один свой замысел.
Данилов спрогнозировал эффект от новых поставок ATACMS
– подчеркнул Данилов.
В Кривом Роге ночью снова раздавались взрывы
Оккупанты нанесли очередной удар по Украине
Обновленная статистика потерь врага
Потери России в артиллерии в Запорожском направлении почти в 5 раз превысили украинские, – WSJ
Буданов прокомментировал свои боевые выходы во время войны
США планируют уменьшить размер месячной помощи Украине
Россия готовит новое наступление в Украине, – разведка Эстонии
Оккупанты готовятся отойти к трассе Горловка – Бахмут
Суровикина заменили в должности командующего ВКС
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вопрос поставки ракет ATACMS является ключевым в переговорах президентов Украины и США. В частности, он подтвердил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS на постоянной основе.
Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. К этому времени поставки оружия не остановятся,
Ночью 21 октября в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами.
Есть попадание в промышленный объект. К счастью, обошлось без жертв.
Россия снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Враг использовал разные виды вооружения.
В ходе ночной атаки россияне применили управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".
Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. Кроме того, уточняется также количество воздушных целей, а также статистика сбитых ракет и дронов-камикадзе.
Украинские военные продолжают наступательные действия, а затем наносят врагу колоссальные потери. Только за эти сутки ВСУ ликвидировали 790 российских воинов.
С начала полномасштабной войны потери русской армии в личном составе достигли уже 292 850 человек. Общие потери России в войне составляют:
Независимая группа WarSpotting, следящая за вратами во время полномасштабной войны, сообщила, что Украина уничтожила 177 российских пушек. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня с начала контрнаступления.
В начале полномасштабной войны страна агрессорка имела существенное преимущество в артиллерии, однако ВСУ постепенно нивелируют ее. В частности, в Запорожском направлении потери врага уже почти в 5 раз превышают наши.
В южной Запорожской области, в центре контрнаступления, по словам аналитиков, Россия потеряла 92 пушки, а Украина – 19.
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время контрнаступления неоднократно посещал линию фронта. По его словам, порой его присутствие бывает обязательным.
Буданов добавил, что он ободряет бойцов. В частности, иногда находят варианты, как это сделать.
20 октября стало известно, что Джо Байден попросил выделить в Украину и Израиль 106 миллиардов долларов. В то же время, администрация президента подала запрос на сокращение ежемесячной финансовой помощи для нашего государства.
Ранее США выделяли ежемесячно Украине по 1,1 млрд долларов. Согласно просьбе администрации Джо Байдена, новая вожделенная сумма – 825 миллионов долларов.
Также в запросе говорится, что бюджетную поддержку Украине будут оказывать через Всемирный банк. Это будет происходить как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с существующей системой условий, разработанной правительством США.
По имеющимся у разведки данным, у врага есть еще четыре миллиона артиллерийских снарядов. Этого количества будет достаточно, чтобы круглогодично вести войну малой интенсивности. Кроме того, 350 000 снарядов Россия получила от Северной Кореи. Все это свидетельствует о том, что враг готовится к продолжительной войне.
Эстонские военные также обратили внимание на основные направления фронта. Речь идет о двух участках: Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Летом на этих участках фиксировали по 20 – 40 атак ежедневно. В настоящее время в среднем насчитывается по 76 атак ежедневно.
Путин эти действия назвал активной обороной. Впрочем, военные Эстонии считают, что это попытка завуалировать происходящее. Они убеждены, что действительно враг готовится к новому наступлению.
Наши военные продолжают противостоять русским захватчикам на Бахмутском направлении. Защитники уверенно продвигаются вперед, оттесняя врага.
Детальнее о ситуации вблизи Бахмута и на Лимано-Купянском направлении рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш. По его словам, она сложная, но контролируемая.
Сергея Суровикина (известного как "Мясник" или "Армагедон") сменили в должности. Теперь командующим "воздушно-космическими силами", очевидно, стал Виктор Афзалов.
Очевидно, Путин напрасно надеется, что такие изменения принесут хоть какой-то положительный результат. В то же время стране-террористке не удастся реализовать ни один свой замысел.