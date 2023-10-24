Успех возле Работино и сложная ситуация возле Авдеевки: карта боевых действий на 24 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные дают достойный отпор врагу на всех направлениях фронта. В то же время они также продолжают удерживать свои позиции и ведут наступательную операцию на Востоке и Юге.
Россия продолжает вести преступные полномасштабную войну против Украины и не оставляет попыток захватить нашу территорию. За прошедшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений.
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Ситуация на всех направлениях фронтаВсего враг нанес 4 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. На Купянском направлении украинские воины отразили около 5 атак врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите картуНа Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага возле Надии Луганской области. На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия южнее Бахмута.
Карта боевых действий 24 октября: смотреть видеоНа Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, где Силами обороны отражено более 10 атак врага.
Ситуация поблизости Авдеевки: смотрите картуНа Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы. Здесь украинские воины отразили 15 атак оккупантов. На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки врага возле Новомихайловки Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
Ситуация возле Новомихайловки: смотрите картуСилы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Они достигли частичного успеха к югу от Работино, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
ВСУ достигли успеха возле Работино: смотрите картуНа Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы предотвратить переброску наших войск на другие направления. В течение суток авиация Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ и понтонно-мостовую переправу врага.