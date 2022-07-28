Попытки продвинуться у Соледара завершились для оккупантов провалом
Источник:Генштаб ВСУ
российские оккупанты не оставляют попыток захватить новые украинские территории. Однако наши военные не дают им этого сделать.
Как россияне провалили штурм
Вражеское войско хотело улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины о ситуации на фронте на 6 часов утра 28 июля.
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Для этого россияне вели штурмовые действия на направлениях Клиново – Бахмут, Мироновский – Семигорье. Все попытки были напрасны – украинские воины отбили противника и заставили отступить.
Провальной для путинских солдат была и попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар.
К сожалению, частичный успех захватчики достигают в направлении Возрождения – Вершина. Сейчас они закрепляются у населённого пункта Вершина.
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