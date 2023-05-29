Ключевые цели – на Востоке, враг пытается наступать на Марьинку: карта боевых действий на 29 мая

Оккупанты не прекращают попыток наступления на Востоке страны. Кроме того, враг беспощадно обстреливает украинские населенные пункты. В сутки противник нанес 97 авиационных ударов.

О ситуации на фронте на утро 29 мая доложили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

Север

нет признаков формирования наступательных группировок. Российские военные подразделения прибывают на полигоны Беларуси для подготовки к отправке на войну в Украину.противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Украины и производит обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Восток

противник проводил безуспешные наступательные действия возле Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки. В районах Колодязное, Красное Первое, Фиголовка и других местностях подверглись обстрелам артиллерией и минометами.противник также нанес авиационные удары и обстрелял некоторые населенные пункты.противник проводил безуспешные наступательные действия и нанес авиационные удары.противник не проводил наступательных действий, но нанес авиационные удары и обстрелял некоторые населенные пункты.наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки.противник проводил безуспешные наступательные действия и нанес авиационный удар, а также обстрелял некоторые населенные пункты.

Юг

противник продолжает вести оборонительные действия.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация сил обороны только за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 по его зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 района сосредоточения вооружения и военной техники,

зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор,

6 пунктов управления,

станцию радиоэлектронной борьбы,

артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника

Отметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано всего 207 030 вражеских окупантов, из них 430 – только за минувшие сутки.