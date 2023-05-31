Враг наступает на 4 направлениях, пытается полностью захватить 2 области: какая ситуация на фронте

Россияне не оставляют усилий полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Враг в течение суток наступал на 4 направлениях на Востоке, однако Вооруженные Силы дали отпор и отразили 16 атак.

Украинские защитники мужественно защищают страну уже 462 дня. В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и мирному населению.

К теме Три генерала ВСУ готовы нанести поражение врагу, россияне в истерике: обзор фронта от Свитана

Враг наступал на 4 направлениях

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона подчеркнула, что в последние месяцы все внимание было приковано к Бахмутскому направлению. Вместе с тем, враг наступал преимущественно на 4 направлениях – Авдеевское, Марьинское, Лиманское и Купянское. Маляр подчеркнула, что по всем этим направлениям, включая Бахмут, врагу не удалось продвинуться вглубь – продолжались бои, и наши Вооруженные Силы оказывали мощное сопротивление.

Что касается Бахмутского направления, мы фактически с вами остановились на ситуации, когда большую часть города контролирует враг. Но под контролем ВСУ остаются окрестности города на юго-западе и некоторые объекты. Фактически мы контролируем вход в сам город. По сути, наступательная активность врага там остановлена, но это нельзя назвать затишьем,

– заявила Маляр.

Что происходило на разных направлениях

Россияне продолжают активные наступательные операции именно на Востоке Украины, а вот на оккупированных территориях Юга – ведет оборонительные действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Кроме того, от минометных и артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты:

Галагановка Черниговской области;

Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области;

Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине.



Украинские защитники отбили все атаки врага / Фото Генштаб ВСУ

На Купянском направлении противник в течение суток вел безрезультатные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. От авиационных ударов пострадали районы Кисловка и Котляровка Харьковской области. Из минометов и артиллерии россияне атаковали населенные пункты:

Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки. Россияне нанесли авиационных ударов в районах Тернов и Северской Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Новосадовому, Торскому, Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжал наступательные действия в направлении Орехово-Василовка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали:

Краматорск,

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Новомарково,

Григоровка,

Часов Яр,

Ивановское,

Предтечи,

Белая Гора,

Дилиевка,

Железное, Нью-Йорк Донецкой области.



Россияне пытались наступать на 4 направлениях / Фото Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийские обстрелы получили Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Угледара, Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелы подверглись населенным пунктам на линии столкновения.

Времивка, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области;

Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское Запорожской области;

Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.



ВСУ наносят немалые потери противнику / Фото Генштаб ВСУ

Враг несет значительные потери

Украинские защитники за дозу нанесли 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 вражеских разведывательных беспилотника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: