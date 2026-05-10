Украина контратакует, Россия терпит неудачи: отчет и обновленные карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 9 мая. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте?

9 мая российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, тогда как украинские войска контратаковали в этом районе.

К слову, на Сумском направлении россияне постоянно пытаются лезть хотя бы где-то вперед, но их успешно ликвидируют. Об этом рассказал 24 Каналу командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер". Также накануне парада в Москве российские дроны разбросали по области фальшивые купюры с пропагандистскими QR-кодами и листовки о "общей победе".

Сообщается, что украинские войска продолжают сохранять свое присутствие на Курской области . Главнокомандующий Сырский 8 мая сообщил, что украинские войска присутствуют в неустановленных местах области.

Украинские защитники недавно продвинулись на севере Харьковской области к северу от Старицы. Произошло это во время штурмовой операции в апреле и мае. 9 мая же российские войска продолжали наступления на севере области, несмотря на объявленное "перемирие". Оккупанты пытались форсировать реку и улучшить свои позиции и логистику.

9 мая ни российские, ни украинские войска не сообщали о наземной активности на направлении Великого Бурлука .

. В то же время россияне продолжили ограниченные наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись.

Кстати, представитель украинской бригады заявлял, что накануне 9 мая россияне активизировали свою деятельность, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать успехи на поле боя. Впрочем, они не осуществляли крупных групповых или механизированных штурмов.

Недавно украинские войска продвинулись на направлении Боровой . Геолокационные кадры, вероятно, за 7 мая, показывают, как оккупанты обстреливают украинские позиции вблизи дороги О-131307 к северо-западу от Надежды (к востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что вблизи украинских позиций, вероятно, нет российских.

Российские войска осуществили инфильтрацию на восток от Славянска , когда украинские войска, как сообщается, контратаковали. Геолокационные видеозаписи, показывают, как они поднимают флаги в Кривой Луке к востоку от Славянска.

Россияне осуществили также инфильтрацию на северо-востоке Константиновки , а украинские войска контратаковали в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Украинские войска контратаковали в тактическом районе Доброполье 9 мая.

9 мая. Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулись, поскольку украинские войска контратаковали.

Обратите внимание, что всего за апрель оккупанты на этом направлении потеряли погибшими более 1700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400, рассказал в эфире 24 Канала привел Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".

Ситуация на фронте / Карты ISW

Министерство обороны России заявило, что украинские войска контратаковали на Новопавловском направлении 9 мая.

9 мая. 9 мая российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении , украинские войска контратаковали в этом районе.

, украинские войска контратаковали в этом районе. Враг осуществил инфильтрацию на северо-запад от Гуляйполя . Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что украинские войска нанесли удар по оккупированному Россией зданию в южной Верхней Терсе к северо-западу от Гуляйполя, что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации.

Захватчики вели наступательные операции и на западе Запорожской области.

9 мая они продолжили ограниченные наземные атаки и к востоку от Херсона в направлении Антоновки, но не продвинулись вперед.

Новости фронта

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая заявил, что Россия уже начала свое весенне-летнее наступление. Сейчас у врага продолжается фаза не накопления ресурса, а его расходования. От этого будет зависеть, как будут развиваться события летом.

Между тем в Bloomberg писали о том, что Зеленский ожидает еще одного наступление в летние месяцы. Политтехнолог Тарас Загородний тоже заметил 24 Каналу, что Кремль готовится продолжать наступательные действия летом. Впрочем, Путин боится объявили открыто мобилизацию.

Известно, что Россия перебросила 90-ю танковую дивизию в Покровск для наступательных действий. Оккупанты пытаются прорваться к Родинскому и захватить Гришино. Также воины Нацгвардии прорвали оборону россиян на Волчанском направлении. В этой операции приняли участие украинские военные и иностранные добровольцы.

А в ISW отметили, что Силы обороны Украины используют беспилотники для ударов по российской логистике в тылу. Это может усложнить российские поставки. Эта тактика уже доказала свою эффективность во время операций по освобождению территорий и может поддержать будущие контрнаступления ВСУ.