Тревоги больше, – военный эксперт сказал, почему ситуация в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте

Россияне хотят взять в кольцо Авдеевку Донецкой области. Город оккупанты штурмуют с такой силой, как делают это в Бахмуте.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, ситуация в Авдеевке остается сложной.

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Бахмут стоит

Владислав Селезнев сообщил, что интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась по меньшей мере в 3 или 4 раза.

Действительно гораздо меньше проводят пехотно-пушечных атак, однако атаки продолжаются, россияне контролируют две трети города,

– заметил он.

По его мнению, ситуация в городе с одной стороны крайне сложная, а с другой стороны контролируется ВСУ.

По его словам, ключевым моментом остается логистическая цепочка. Его беспрепятственное функционирование важно для эвакуации раненых и снабжения необходимого оружия для сдерживания давления вражеской орды.

Владислав Селезнев объяснил, какая ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях: смотрите видео

Авдеевка готовится к аду

Военный эксперт объяснил, что Бахмутское направление не единственное, где украинские защитники борются за свободу Украины.

Что касается ситуации на Авдеевском направлении, то здесь оговорок и абсолютно основательных тревог мы имеем больше, потому что россияне там сосредоточили немалое количество собственного войска,

– подчеркнул он.

Селезнев убежден, что на этом участке фронта оккупанты используют бомбардировочную авиацию, с помощью которой наносят удары по украинским оборонным позициям.

"Их план по оперативному окружению Авдеевки все еще работает. Он еще далек до окончательной реализации, но Россия давит", – сообщил он.

По его словам, ситуация в городе очень тяжелая, но контролируемая. Украинские командиры принимают соответствующие решения взвешенно и рационально.

Если есть возможность держать оборонные позиции, где сейчас наши силы и средства, значит, содержание их будет и дальше продолжаться,

– отметил он.

Впрочем, если угроза будет и дальше расти, то будут непременно совершены маневры для сохранения жизни украинских защитников.

Ситуация в Авдеевке: главное