142 боевых столкновения, больше всего атак на Покровском направлении: карта фронта 1 июля

В течение суток на фронте зафиксировано 142 боевых столкновения. Активнее всего оккупанты атаковали на Покровском направлении, там ситуация самая сложная.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08 утра 1 июля.

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Удары врага

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара, с применением 4 ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 КАБ), совершил почти 4600 обстрелов, 94 из них – из РСЗО.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Железное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желанное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.

Удары ВСУ

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям

Ситуация на границе

Нанаправлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, целом произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое. Нанаправлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области. Нанаправлении наши войска отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области. Нанаправлении Силами обороны отражено восемь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области. Нанаправлении Силы обороны остановили 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клищеевки, Нового и Часового Яра Донецкой области. Нанаправлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Южное, Северное и Торецк. Нанаправлении нашими защитниками отражено 42 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанаправлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нанаправлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций у Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области. Нанаправлении противник пытался наступать неподалеку от Чаривного Запорожской области. Нанаправлении состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.