ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком, –карты ISW

Ситуация на фронте остается непростой. В то же время наши защитники не только дают врагу отпор, а также возвращают под контроль утраченные ранее позиции.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Ситуация возле Торецка

Торецкое направление уже длительное время является одним из самых активных. Украинским воинам удалось вернуть утраченные ранее позиции. Геолокационные кадры от 26 января свидетельствуют, что ВСУ продвинулись на северо-запад города.

В то же время россияне продолжают пытаться захватить новые территории. Фиксируют также и продвижение врага. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что войска врага продвинулись вблизи Торецкой шахты на севере города.



Ситуация возле Торецка / Карта ISW

Российские захватчики продолжали атаки под самым Торецком, возле Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

Россияне сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой области. На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.