Россия штурмовала украинские позиции возле Часового Яра, ОСУВ "Хортица"

Ситуация на фронте остается непростой. Враг продолжает попытки захватить украинские территории, а наши защитники дают достойный отпор.

Россияне пытались штурмовать позиции украинских воинов в Часовом Яру. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Какова ситуация на направлении

Оккупанты также пытались там эвакуировать свое вооружение. Говорится о Краматорском направлении. Также враг штурмовал наши укрепления в районе Белой Горы и Дилиевки.

Ожесточенные бои происходили в городе Часов Яр, по которому оккупанты нанесли 215 артобстрелов,

– говорится в сообщении.

Россияне пытались эвакуировать раненых. После огневого поражения было уничтожено также две российские БМП и БРЭМ.

За прошедшие сутки состоялось 193 боевых столкновения. Основные усилия противник сосредоточил на Покровском направлении.

На Покровском направлении 88 атак отражено нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Муравка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы.