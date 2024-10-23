Есть ли угроза прорыва вблизи Херсона: в Силах обороны Юга ответили

Ситуация на фронте остается непростой, россияне пытаются захватить новые украинские территории и вернуть уже утраченные позиции.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что на Херсонском направлении оккупанты проводят разведывательные действия. В то же время угрозы прорыва нет.

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Какова ситуация на направлении

Спикер также прокомментировал общую ситуацию на Херсонском направлении. По его словам, островная часть линии боевого соприкосновения, которая расположена напротив Херсона, находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

Поэтому вблизи самого Херсона такой большой опасности прорыва или форсирования Днепра нет,

– подчеркнул спикер.

Кроме этого, Волошин не исключает форсирования российской армией некоторых проливов и осуществления попыток захватить днепровские острова. Оккупанты стремятся обнаружить украинские огневые средства.

За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. По данным DeepState, враг оккупировал Новосадовое, а также продвинулся в Кругляковке, у Богоявленки, Звездного, Селидово и Новодмитровки.