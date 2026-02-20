Перелом на фронте: чего не ожидали россияне и где ВСУ увеличивают давление

Ситуация на фронте стабильно тяжелая. Однако в последнее время на разных направлениях происходят определенные изменения, в частности в пользу Вооруженных Сил Украины.

Враг столкнулся с трудностями, которые существенно ослабили и деморализовали его войско. Специально для 24 Канала военный поделился поразительными изменениями на фронте, а эксперты разобрали общую ситуацию на поле боя и проблемы россиян.

Какова ситуация на разных направлениях?

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный оценил общую ситуацию на фронте. По его словам, Покровско-Мирноградское направление остается горячим, но сейчас фокус несколько сместился в сторону Часового Яра, Лимана – это тот же участок фронта, но немного севернее.

Также активизировались бои на Сумщине и Харьковщине. Стало больше боев и враг довольно сильно давит. В то же время есть хорошие новости из Днепропетровщины и Запорожья.

Силы обороны удачно воспользовались проблемами противника со связью. Украина благодаря союзникам смогла отключить терминалы Starlink, благодаря этому украинское войско имеет продвижение на Запорожье,

– объяснил Нарожный.

Напомним, что спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин дал комментарий и попросил не делать преждевременных выводов, контрнаступления нет, но тактическая обстановка улучшилась.

Пока рано говорить о контрнаступлении, но продвижение есть, отметил военный эксперт. Украинские подразделения закрепляются на территориях, которые ранее были серой зоной. К тому же ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Запорожье, в частности Доброполье.

В течение последних трех месяцев упало количество артиллерийских обстрелов врага. Среднее количество артиллерийских обстрелов в сутки за 2025 год составляло около 5200. Сейчас их меньше 3000.

По мнению военного эксперта, у врага есть проблемы со снарядами, связью и комплектующими для артиллерийских установок – все это повлияло на темп артиллерийского огня противника.

Важно! По информации The Telegraph, около 90% российских подразделений остались без связи после того, как в начале месяца была остановлена работа сервиса Starlink. Такое решение связывают с тем, что появились данные об использовании российскими военными терминалов Starlink, в частности их начали устанавливать на беспилотники большой дальности для обеспечения управления и передачи данных.

Что изменилось на фронте в последнее время?

Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач сообщил, что на участке фронта от Гуляйполя до Терноватого наблюдается уменьшение активности оккупационных сил.

Моральное состояние противника заметно ухудшилось, что дает украинским военным возможность проводить зачистки и продвигаться в районы вероятного расположения вражеских позиций. Он отметил, что такие изменения произошли на фоне отключения Starlink, однако точные причины внезапного снижения активности россиян пока остаются неизвестными.

Еще несколько недель назад на Александровском направлении враг осуществлял интенсивные штурмовые действия. Однако впоследствии ситуация кардинально изменилась,

– рассказал военный.

По словам Секача, сейчас активность противника почти отсутствует. В течение суток украинские операторы FPV-дронов могут зафиксировать лишь от одного до трех оккупантов. Куда именно делись основные силы – объяснить трудно.

В то же время, как отметил представитель бригады, чувствуется заметное психологическое истощение врага. Недавно четверо российских военных захватили в плен трех украинских бойцов, однако во время переговоров украинская сторона позволила им отойти без огневого поражения. В результате трое россиян вернулись на свои позиции, а один – добровольно сложил оружие и сдался в плен.

Это свидетельствует о деморализации и отсутствии внутренней мотивации у части вражеских военных,

– отметил Секач.

На этом фоне украинские защитники продолжают стабилизационные мероприятия. В частности, для разведки населенных пунктов применяют роботизированные системы. Во время зачистки серой зоны оказывается, что глубже по линии фронта присутствие противника часто отсутствует.

Среди возможных факторов снижения активности российских сил называют и перебои со связью из-за отключения Starlink. В то же время полностью это не парализовало противника. Россияне уже нашли альтернативные способы спутниковой связи и продолжают активно использовать беспилотники.

Кого россияне бросают в бой?

Также Иван Секач рассказал, что в течение нескольких месяцев противник пытался действовать малыми группами, продвигаясь степными районами Запорожской и Днепропетровской областей и тратя на это значительные ресурсы.

Однако сейчас, по словам Секача, враг ощутимо истощился и столкнулся с системными проблемами, тогда как украинская сторона смогла привлечь резервы и активизировать зачистку позиций, уничтожение вражеских групп и взятие пленных.

Значительная часть личного состава противника не имеет должной подготовки и мотивации. Даже контрактники часто руководствуются исключительно материальными причинами,

– отметил военный.

В то же время российские сухопутные подразделения, по его оценке, существенно потеряли боеспособность, а среди пехоты не хватает как профессиональных навыков, так и четкой цели.

Несмотря на то, что в российской армии остаются подготовленные артиллеристы, снайперы и операторы дронов, пехота, по словам Секача, деморализована. Когда же бойцы теряют и финансовую мотивацию, они фактически не понимают, за что продолжают воевать.

По словам Секача, информационная составляющая также играет свою роль. Видеоматериалы на русском языке с демонстрацией гуманного отношения к пленным влияют на восприятие ситуации самими российскими военными. В итоге все больше из них выбирают сдаться, рассматривая это как шанс сохранить жизнь.

Сможет ли Украина воевать еще несколько лет?

В интервью BBC Украина командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что при условии дальнейшей поддержки западных партнеров государство способно продолжать борьбу еще год, два или даже дольше. Он подчеркнул, что Украина не намерена уступать территории, а военные и в дальнейшем будут выполнять приказы Верховного главнокомандующего.

В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обратил внимание на важные нюансы. По его мнению, оценивая перспективы длительной войны, следует учитывать не только военные возможности, но и человеческий потенциал и экономическую состоятельность страны.

Ступак отметил, что подобные заявления частично направлены на поддержку морального духа общества и армии. В то же время стратегическое планирование, по его словам, требует комплексного подхода – не только анализа объемов вооружения или международной помощи.

Украинские военные уже почти четыре года держат фронт, и это требует значительных ресурсов. Кроме техники и боеприпасов, существует фактор, который невозможно компенсировать поставками – человеческий. Мобилизационный ресурс постепенно истощается, и пополнять ряды армии становится все сложнее,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Отдельно он акцентировал на экономических вызовах и масштабах миграции, которые также влияют на способность государства выдерживать долговременную нагрузку войны. По его убеждению, оценивая перспективу многолетнего противостояния, необходимо учитывать полную картину – от демографической ситуации до состояния экономики и политической конъюнктуры в мире.

