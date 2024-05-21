Наши силы уничтожают врага на Харьковщине, результаты ощутимы, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 21 мая записал свое традиционное обращение к украинцам. В видео глава государства рассказал о ситуации на фронте.

Кроме того, президент очертил результаты "Рамштайн", который состоялся в онлайн-формате 20 мая. На заседании, по словам Зеленского, говорили об оборонных потребностях нашего государства.

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Ситуация на фронте и действия Сил обороны

Зеленский рассказал, что в этот день были подробные доклады о ситуации на фронте и в обеспечении обороны от министра обороны Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Докладывал также и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Покровское направление и другие донецкие направления – Краматорское, Кураховское – сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковская область – наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы,

– подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех наших воинов за меткость и стойкость.

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Результаты заседания "Рамштайн"

Кроме того, украинский глава отметил, что накануне состоялось очередное заседание формата "Рамштайн". В этот день Зеленскому доложили о работе относительно наших потребностей.

Прежде всего это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью проинформированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации. Благодарен каждому государству, каждому лидеру, всем министрам обороны партнеров и начальникам штабов партнеров, которые действительно готовы помогать и реализуют обещания, которые звучат,

– сказал президент.

Он отметил, что все содержание коммуникации с партнерами должно отражаться содержанием реальной боевой работы наших воинов – теми средствами поражения, которые нужны на передовой. И сейчас, этими неделями, а не где-то летом.

"Спасибо всем, кто бьется и работает ради нашего государства и людей! Спасибо всем, кто развивает наши, украинские, в частности оборонные, возможности", – отметил Зеленский.

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Коммуникации с иностранными лидерами

Глава государства также рассказал, что в этот день он продолжил дипломатический марафон по подготовке Глобального саммита мира – встречи многих лидеров, ради реализации Формулы мира, которая может заставить Россию к справедливому миру.

Говорил сегодня с лидерами Румынии, Анголы и Ирака. Пригласил их на Саммит и проинформировал о той работе, которая уже сделана и для организации Саммита, и для его результативности. Устав ООН объединяет все нации, и все государства одинаково заинтересованы в том, чтобы цели и принципы Устава ООН были действительно рабочим инструментом поддержания мира. Чтобы это было действенным, – сказал президент.

Кроме того, Зеленский с президентом Румынии обсудили взаимодействие стран ради безопасности и стабильности в нашем регионе и во всей Европе. В частности, оборонное сотрудничество Украины и Румынии. Украинский глава также поблагодарил румынского лидера за подготовку нового оборонного пакета для наших воинов.

"С президентом Анголы мы обсудили возможности нашего двустороннего сотрудничества, и я пригласил господина президента посетить Украину. С Премьер-министром Ирака тоже говорили об отношениях между нашими государствами, об общей нашей потребности – потребность в максимальной стабильности ситуации в мире", – отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что очень важно, в частности, то, что работает наш экспортный морской коридор, и украинское продовольствие достигает мирового рынка и не допускает фатальных дефицитов. Это добавляет стабильности, в том числе и региону Персидского залива, и многим другим частям мира.

Эту нашу работу мы будем продолжать, увеличивая, насколько это возможно в условиях полномасштабной террористической угрозы России, наш, украинский, вклад в мировую продовольственную безопасность. И это также наша собственная экономическая безопасность – украинский экспорт, украинские доходы, украинские рабочие места во многих отраслях,

– пояснил глава государства.

Зеленский также сегодня говорил с президентом Азербайджана. Лидеры обсудили энергетическую ситуацию в нашей стране и сотрудничество между нашими государствами в этом направлении.

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Встреча с Бербок в Киеве

Президент Украины также отметил, что встретился в этот день и с министром иностранных дел Германии – Анналеной Бербок. Зеленский поблагодарил ее за всю оказанную поддержку.

"Германия – один из самых весомых наших партнеров. Мы обсудили и дальнейшую совместную работу как в безопасности, так и в политической плоскости и в европейской нашей интеграции. Я благодарен Германии за понимание того, как важно, чтобы уже в июне у нас был реальный результат – фактическое начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз", – сказал украинский глава.

Он также подчеркнул, что все сейчас максимально совмещено: и вопросы безопасности, и наши оборонные возможности – не только Украины, но и всей Европы, – и дипломатическая работа, и экономическая устойчивость Украины.

Каждая новая связь Украины с миром, каждая усиленная коммуникация и сотрудничество – это для нас всех дополнительные возможности обеспечивать защиту жизни наших людей, наших городов и общин, обеспечивать силу нашей армии и приближать реальный мир,

– отметил украинский лидер.

Напоследок Зеленский рассказал, что имел возможность встретиться с нашими молодыми учеными, которые работают в различных областях. А также с совсем юными учеными, которые пока планируют начало карьеры именно в Украине.