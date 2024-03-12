Патовой ситуации нет, – Свитан разобрал, какие действия россияне совершают на фронте

В западных СМИ события на фронте часто слишком драматизируется. Отмечается о том, что сложилась если не патовая, то по крайней мере довольно сложная для ВСУ ситуация. Однако украинские силы несмотря на все продолжают противостоять врагу.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что война имеет собственные этапы и ритмы развития. Украина сейчас переживает накопительный этап, а враг – наступательный.

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Находимся в режиме активной обороны

Сейчас ВСУ выдерживает наступательное давление россиян. В то же время потенциала россиян хватит еще на 1 – 1,5 месяца. До конца марта – начала апреля противник будет пытаться продвигаться.

Украинские силы находятся в режиме активной обороны и сдерживают вражеский натиск. Однако патовой ситуации нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Если и возникали сложные ситуации, то они были связаны с поставками вооружения от партнеров. Когда ВСУ не имели боеприпасов, приходилось даже отступать с некоторых позиций. Однако сейчас, по его словам, снаряды появились.

"Есть понимание поставки снарядов в ближайшие полгода. 800 тысяч боеприпасов нашел президент Чехии Петр Павел, и такого количества оружия хватит на шесть месяцев с достаточным давлением на россиян. Будем иметь приблизительный паритет по боевому напряжению", – отметил Роман Свитан.

Есть положительная динамика

Также сейчас Украина проходит еще один важный этап – морских баталий и успешно поражает вражеские корабли.

Уже более трети Черноморского флота россиян уничтожено или повреждено украинскими силами. А остальные корабли россияне спрятали по базам под прикрытие береговых ракетных комплексов или систем ПВО. Не имея собственного полноценного флота, мы побеждаем врага на море,

– отметил он.

Кроме того, Украина имеет достижения по работе дронов вдоль линии фронта. Россияне пытаются наступать по земле, а украинские силы бьют их с воздуха.

"Также есть положительная динамика в использовании дальних средств поражения. Наши дроны движутся на большое расстояние, причем летят волнами – 40 – 50 беспилотников на один участок", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

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Актуальная ситуация на разных участках фронта