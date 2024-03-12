Патовой ситуации нет, – Свитан разобрал, какие действия россияне совершают на фронте
В западных СМИ события на фронте часто слишком драматизируется. Отмечается о том, что сложилась если не патовая, то по крайней мере довольно сложная для ВСУ ситуация. Однако украинские силы несмотря на все продолжают противостоять врагу.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что война имеет собственные этапы и ритмы развития. Украина сейчас переживает накопительный этап, а враг – наступательный.
К теме Россияне попытались прорвать оборону танками: в ОСУВ "Таврия" сказали, где самые горячие бои
Находимся в режиме активной обороны
Сейчас ВСУ выдерживает наступательное давление россиян. В то же время потенциала россиян хватит еще на 1 – 1,5 месяца. До конца марта – начала апреля противник будет пытаться продвигаться.
Украинские силы находятся в режиме активной обороны и сдерживают вражеский натиск. Однако патовой ситуации нет,
– подчеркнул военный эксперт.
Если и возникали сложные ситуации, то они были связаны с поставками вооружения от партнеров. Когда ВСУ не имели боеприпасов, приходилось даже отступать с некоторых позиций. Однако сейчас, по его словам, снаряды появились.
"Есть понимание поставки снарядов в ближайшие полгода. 800 тысяч боеприпасов нашел президент Чехии Петр Павел, и такого количества оружия хватит на шесть месяцев с достаточным давлением на россиян. Будем иметь приблизительный паритет по боевому напряжению", – отметил Роман Свитан.
Есть положительная динамика
Также сейчас Украина проходит еще один важный этап – морских баталий и успешно поражает вражеские корабли.
Уже более трети Черноморского флота россиян уничтожено или повреждено украинскими силами. А остальные корабли россияне спрятали по базам под прикрытие береговых ракетных комплексов или систем ПВО. Не имея собственного полноценного флота, мы побеждаем врага на море,
– отметил он.
Кроме того, Украина имеет достижения по работе дронов вдоль линии фронта. Россияне пытаются наступать по земле, а украинские силы бьют их с воздуха.
"Также есть положительная динамика в использовании дальних средств поражения. Наши дроны движутся на большое расстояние, причем летят волнами – 40 – 50 беспилотников на один участок", – объяснил полковник ВСУ в запасе.
Что происходит в Авдеевке: смотрите на карте
Актуальная ситуация на разных участках фронта
- Россияне накопили в 2023 году ресурс и сейчас его тратят в своем наступательном движении. Наибольшие проблемы враг создает нашим силам в районе Марьинки.
- После того, как враг отодвинул украинский гарнизон с Авдеевки, он сосредоточил свои силы на юго-востоке Донецка – в Марьинке. Также пытается двигаться на запад – в сторону Курахово, на север – в сторону Красногоровки и на юг – к Победе и Новомихайловке. Однако украинские силы останавливают продвижение врага на этих участках.
- Еще одно горячее направление – Бахмутское, вблизи Часового Яра. Россияне пытаются здесь развить свои наступательные действия. Однако после того, как увеличились поставки снарядов ВСУ, наступление врага сдерживается нашей артиллерией. Также Часов Яр расположен на высоте, и это позволит нам, если в наличии будет соответствующее количество снарядов, удержать это направление.
- Кроме того, противник пытается атаковать в районе Белогоровки (Северское направление). Однако там у украинских сил есть укрепрайон.
- В то же время у Работино также есть давление россиян, но поставки на это направление амуниции осуществляется на расстоянии почти 500 километров. Это не дает врагу совершать полноценные наступательные действия.
- Последние несколько дней враг "успокоился" в районе Крынок. Здесь практически нет атак со стороны наземных группировок. Они применяют в основном артиллерию или авиацию и беспилотники.