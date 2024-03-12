Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що війна має власні етапи та ритми розвитку. Україна зараз переживає етап накопичення, а ворог – наступальний.

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Перебуваємо в режимі активної оборони

Наразі ЗСУ витримує наступальний тиск росіян. Водночас потенціалу росіян вистачить ще на 1 – 1,5 місяця. До кінця березня – початку квітня противник намагатиметься просуватися.

Українські сили перебувають в режимі активної оборони та стримують ворожий натиск. Проте патової ситуації немає,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо й виникали складні ситуації, то вони були пов'язані з постачанням озброєння від партнерів. Коли ЗСУ не мали боєприпасів, доводилось навіть відступати з деяких позицій. Проте зараз, за його словами, снаряди з'явились.

"Є розуміння постачання снарядів у найближчі пів року. 800 тисяч боєприпасів знайшов президент Чехії Петр Павел, і такої кількості зброї вистачить на шість місяців з достатнім тиском на росіян. Матимемо приблизний паритет з бойового напруження", – зазначив Роман Світан.

Є позитивна динаміка

Також зараз Україна проходить ще один важливий етап – морських баталій і успішно вражає ворожі кораблі.

Вже понад третина Чорноморського флоту росіян знищено або пошкоджено українськими силами. А решту кораблів росіяни сховали по базах під прикриття берегових ракетних комплексів або систем ППО. Не маючи власного повноцінного флоту, ми перемагаємо ворога на морі,

– зазначив він.

Крім того, Україна має досягнення щодо роботи дронів вздовж лінії фронту. Росіяни намагаються наступати по землі, а українські сили б'ють їх з повітря.

"Також є позитивна динаміка у використанні дальніх засобів ураження. Наші дрони рухаються на велику відстань, причому летять хвилями – 40 – 50 безпілотників на одну ділянку", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

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