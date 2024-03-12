Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що війна має власні етапи та ритми розвитку. Україна зараз переживає етап накопичення, а ворог – наступальний.
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Перебуваємо в режимі активної оборони
Наразі ЗСУ витримує наступальний тиск росіян. Водночас потенціалу росіян вистачить ще на 1 – 1,5 місяця. До кінця березня – початку квітня противник намагатиметься просуватися.
Українські сили перебувають в режимі активної оборони та стримують ворожий натиск. Проте патової ситуації немає,
– підкреслив військовий експерт.
Якщо й виникали складні ситуації, то вони були пов'язані з постачанням озброєння від партнерів. Коли ЗСУ не мали боєприпасів, доводилось навіть відступати з деяких позицій. Проте зараз, за його словами, снаряди з'явились.
"Є розуміння постачання снарядів у найближчі пів року. 800 тисяч боєприпасів знайшов президент Чехії Петр Павел, і такої кількості зброї вистачить на шість місяців з достатнім тиском на росіян. Матимемо приблизний паритет з бойового напруження", – зазначив Роман Світан.
Є позитивна динаміка
Також зараз Україна проходить ще один важливий етап – морських баталій і успішно вражає ворожі кораблі.
Вже понад третина Чорноморського флоту росіян знищено або пошкоджено українськими силами. А решту кораблів росіяни сховали по базах під прикриття берегових ракетних комплексів або систем ППО. Не маючи власного повноцінного флоту, ми перемагаємо ворога на морі,
– зазначив він.
Крім того, Україна має досягнення щодо роботи дронів вздовж лінії фронту. Росіяни намагаються наступати по землі, а українські сили б'ють їх з повітря.
"Також є позитивна динаміка у використанні дальніх засобів ураження. Наші дрони рухаються на велику відстань, причому летять хвилями – 40 – 50 безпілотників на одну ділянку", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.
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Актуальна ситуація на різних ділянках фронту
Росіяни накопичили у 2023 році ресурс і зараз його витрачають у своєму наступальному русі. Найбільші проблеми ворог створює нашим силам в районі Мар'їнки.
Після того, як ворог відсунув український гарнізон з Авдіївки, він зосередив свої сили на південному сході Донецька – у Мар'їнці. Також намагається рухатись на захід – у бік Курахового, на північ – у бік Красногорівки та на південь – до Побєди та Новомихайлівки. Проте українські сили зупиняють просування ворога на цих ділянках.
Ще один гарячий напрямок – Бахмутський, поблизу Часового Яру. Росіяни намагаються тут розвити свої наступальні дії. Однак після того, як збільшилось постачання снарядів ЗСУ, наступ ворога стримується нашою артилерією. Також Часів Яр розташований на висоті, і це дозволить нам, якщо у наявності буде відповідна кількість снарядів, утримати цей напрямок.
Крім того, противник намагається атакувати в районі Білогорівки (Сіверський напрямок). Проте там українські сили мають укріпрайон.
Водночас біля Роботиного також є тиск росіян, але постачання на цей напрямок амуніції здійснюється на відстані майже 500 кілометрів. Це не дає ворогу виконувати повноцінні наступальні дії.
- Останні кілька днів ворог "заспокоївся" в районі Кринок. Тут практично немає атак з боку наземних угруповань. Вони застосовують в основному артилерію або авіацію і безпілотники.