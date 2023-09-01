Россияне наступали у Марьинки, а ВСУ закрепляются на Юге: карта боев по состоянию на 1 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Враг не оставляет попыток наступать, однако Силам обороны удается удерживать позиции. В то же время, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском направлении.
Российские военные безуспешно пытаются наступать на Лиманском направлении и вблизи Марьинки. В то же время Силы обороны сдерживают врага.
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Вражеская армия хочет восстановить позиции
В течение 31 августа произошло более 25 боевых столкновений. Авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно – ракетным комплексам противника.на Северском и Слобожанском направлениям противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопане Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Сосновка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Волфине, Ромашково, Шалыгино, Новая Слободаньская, Сумская , Малая Волчья, Бологовка, Бударки на Харьковщине. на Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области. на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Твердохлебово Луганской области и Раздолевка, Никифоровка, Верхнекаменное, Федоровка Донецкой области.
Россияне пытаются наступать в районе Новоегоровки: картана Бахмутском направлении враг ударил авиацией в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Александро-Шультино, Дружба, Северное Донецкой области.
Ситуация на Бахмутском направлении: картана Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области. на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.
У Марьинки украинские военные сдерживают врага: картана Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. на Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Ореховой Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малые Щербаки, Ольговское, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Лобково, Плавные Запорожской области.
Ситуация на Запорожском направлении: картана Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Огромное, Антоновка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы
На Мелитопольском направлении украинская армия закрепляется: карта