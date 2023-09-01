Россияне наступали у Марьинки, а ВСУ закрепляются на Юге: карта боев по состоянию на 1 сентября

Враг не оставляет попыток наступать, однако Силам обороны удается удерживать позиции. В то же время, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском направлении.

Российские военные безуспешно пытаются наступать на Лиманском направлении и вблизи Марьинки. В то же время Силы обороны сдерживают врага.

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Вражеская армия хочет восстановить позиции

В течение 31 августа произошло более 25 боевых столкновений. Авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно – ракетным комплексам противника.

нанаправлениям противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопане Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Сосновка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Волфине, Ромашково, Шалыгино, Новая Слободаньская, Сумская , Малая Волчья, Бологовка, Бударки на Харьковщине. навраг нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области. напротивник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Твердохлебово Луганской области и Раздолевка, Никифоровка, Верхнекаменное, Федоровка Донецкой области.

Россияне пытаются наступать в районе Новоегоровки: карта

навраг ударил авиацией в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Александро-Шультино, Дружба, Северное Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении: карта

навраг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области. наСилы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

У Марьинки украинские военные сдерживают врага: карта

навраг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. напротивник нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Ореховой Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малые Щербаки, Ольговское, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Лобково, Плавные Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: карта

напротивник нанес авиационных ударов в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Огромное, Антоновка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы

На Мелитопольском направлении украинская армия закрепляется: карта

Угроза авиационных ударов остается высокой

нанаправлениях оперативная обстановка без существенных изменений.За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.