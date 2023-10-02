Враг пытался вернуть позиции возле Вербового и Авдеевки: карта боевых действий на 2 октября

Украинские военные удерживают позиции и продолжают освобождать населенные пункты. В то же время, россияне не оставляют попыток вернуть уже утраченные территории на Востоке и Юге, однако им это не удается.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.

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Украинские военные дают отпор по всей линии фронта

Враг нанес в общей сложности 10 ракетных, 89 авиационных ударов, 39 атак по позициям украинских войск и гражданским объектам Украины. Под артиллерийские обстрелы попали более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных городах. Россияне увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области. Напротивник не вел никаких штурмовых действий.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

НаСилы обороны отразили вражеские атаки в районе Макеевки.

Силы обороны отразили атаку вблизи Макеевки: смотрите карту

Напротивник безуспешно пытался вернуть утраченные позиции в районе Андреевки. Навраг пытался вернуть утраченную позицию вблизи Авдеевки, однако успеха не имел. Также украинские защитники успешно отразили вражеские атаки в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайска.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите карту

Нароссийские войска совершили неудачную атаку по окрестностям Марьинки и Новомихайловки. Напротивник пытался штурмовать позиции в окрестностях Старомайорского, однако успеха не имел.

Карта боевых действий за 2 октября: смотрите видео

Навраг безуспешно пытался вернуть утраченные позиции в окрестностях Новодаровки и Вербового.

Россияне пытались вернуть утраченные позиции: смотрите карту

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на. Украинские военные наносят оккупационным силам урон в живой силе и технике, продолжают укреплять позиции и истощать противника вдоль всей линии фронта. Наукраинские силы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады поставок и успешно наносят удары в тылу врага. За прошедшие сутки Украина нанесла 13 авиаударов по сосредоточениям войск, вооружений и военной техники противника.