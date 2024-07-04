Надо быть готовыми: почему Путин так спешит, чтобы продвинуться на фронте

Российские оккупанты полностью уничтожили позиции украинских военных в микрорайоне "Канал". Вооруженные Силы были вынуждены выйти оттуда, потому что существовала большая угроза для жизни бойцов.

Тактика врага заключается в том, чтобы любой ценой прорвать фронт. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что оккупанты направляют свои усилия на разных участках.

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Что происходит на Востоке

Россияне застряли на Харьковском направлении в районе Волчанска, но продолжают двигаться на Донбассе. Согласно статистике сейчас в сутки происходит около 150 – 180 боевых столкновений. Это даже больше, чем во времена Бахмутской и Авдеевской операций.

Все это свидетельствует о попытке россиян осуществить прорыв. Более того, есть информация, что на фронт они отправляют рекрутов, которые прошли только 14 дней подготовки, а также бойцов с ранениями. Это означает, что россияне очень спешат.

"Мы не раз говорили, что Владимир Путин хотел бы иметь сильные позиции перед переговорами. А сильные позиции означают полную оккупацию Донбасса. Поэтому россияне так хотят прорваться возле Часового Яра, в направлении Торецка, Очеретино", – отметил военный эксперт.

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Очевидно, что россияне в дальнейшем интенсифицируют свои усилия по прорыву фронта, Для этого надо быть готовым. Сейчас для наших подразделений главным является поставка боеприпасов, ожидание истребителей F-16,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Одним из главных инструментов разрушения наших позиций является КАБы, их сокрушительное действие мы сейчас видим на примере Часового Яра, где Вооруженные Силы не имеют возможности держать оборону, потому что оккупанты используют тактику уничтоженной земли.



По словам военного эксперта, до прорыва еще далеко. Но если это все-таки произойдет, то под угрозой также будет Торецкое направление. В районе Часового Яра напряжение только растет, россияне бросают туда все больше сил, но прорвать оборону не могут.