Как весенняя погода может повлиять на ход боевых действий: Евлаш дал ответ

Весенняя погода может повлиять на ход боевых действий, замедлив движение тяжелой техники российской оккупационной армии. Так, это время может пойти на пользу украинским защитникам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, информирует 24 Канал.

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Поможет ли ВСУ весенняя погода

Илья Евлаш отметил, что с наступлением весны могут подняться грунтовые воды, что может привести к подтоплению окопов.

"Конечно, что сейчас с наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, что это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику достаточно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", – рассказал Евлаш.

По словам спикера, выигранное время украинские войска могут использовать для дообустройства своих укреплений, поскольку сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

Наша основная задача – это сточение потенциала противника на всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу,

– добавил спикер.

Кроме этого, Евлаш отметил, что, конечно, Украина ожидает и на поддержку от западных партнеров, которые предоставят необходимую помощь и дронами, и снарядами, в том числе.

Он отметил также и о подготовке наших резервов. "Пока ребята держат наши границы и держат линию соприкосновения на передовой, все остальные имеют время, чтобы подготовиться и получить все необходимые умения и навыки. Конечно, это потом изрядно поможет им в бою", – резюмировал Евлаш.

Воздушные силы уничтожили российский Су-34: что известно

Украинские оборонцы ночью уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34.

Так, это уже 11 самолет оккупантов, которые наши защитники уничтожили за последнее время. Такая потеря непременно скажется на ситуации на фронте для российских военных.

"Минус Су-34 на Восточном направлении", – написал Командующий Воздушных сил Николай Олещук. Он отметил в своем телеграм-канале, этот день, – 29 февраля, – дата, что выпадает раз в четыре года. Однако, по словам генерала, это уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.