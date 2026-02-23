Укр Рус
24 Канал Новости Украины Можно назвать успехом, – военный рассказал, что происходит на Запорожском направлении
23 февраля, 19:08
3

Можно назвать успехом, – военный рассказал, что происходит на Запорожском направлении

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Юге.
  • Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал об успехах ВСУ на фронте.

Силы обороны Украины восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Александровском направлении. Еще недавно ситуация там осложнялась.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в конце 2025 года враг начал накапливать резервы в Запорожской области, пытаясь усилить наступление на этом участке фронта. На карте боевых действий фиксировали продвижение врага в направлении Гуляйполя Запорожской области и в сторону Днепропетровской области.

Читайте также Цель номер один, – в "Рубеже" назвали, что россияне пытаются прежде всего поразить на фронте

Что известно об успехах ВСУ на фронте?

По словам Мусиенко, контратаки Сил обороны Украины на этом направлении сдержали продвижение врага. В частности речь идет об участке возле населенного пункта Терноватое Запорожской области.

У врага было намерение продвинуться к тому же Терноватому, создавая плацдармы для дальнейшего наступления. Цель – выйти из тактического пространства на оперативное. Тогда угрозы для нас выросли бы,
– сказал Мусиенко.

Силы обороны Украины ведут активную оборону. По возможности подразделения пытаются восстановить контроль над теми участками, которые захватил враг.

Сейчас фактически это и происходит. Это можно назвать успехом. Наши активные действия на этом участке стабилизируют ситуацию на Запорожском направлении, если говорим о "стыке" между областями,
– отметил Мусиенко.

Продвижение Сил обороны Украины стали возможными не только из-за отключения "старлинков" у врага. Тут были продуманы контрдействия в ответ на российские атаки.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что с начала января удалось восстановить контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.

Какая ситуация в Запорожской области: смотрите карту боевых действий

Ситуация на фронте: кратко