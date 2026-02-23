Можно назвать успехом, – военный рассказал, что происходит на Запорожском направлении
- Силы обороны Украины восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Юге.
- Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал об успехах ВСУ на фронте.
Силы обороны Украины восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Александровском направлении. Еще недавно ситуация там осложнялась.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в конце 2025 года враг начал накапливать резервы в Запорожской области, пытаясь усилить наступление на этом участке фронта. На карте боевых действий фиксировали продвижение врага в направлении Гуляйполя Запорожской области и в сторону Днепропетровской области.
Что известно об успехах ВСУ на фронте?
По словам Мусиенко, контратаки Сил обороны Украины на этом направлении сдержали продвижение врага. В частности речь идет об участке возле населенного пункта Терноватое Запорожской области.
У врага было намерение продвинуться к тому же Терноватому, создавая плацдармы для дальнейшего наступления. Цель – выйти из тактического пространства на оперативное. Тогда угрозы для нас выросли бы,
– сказал Мусиенко.
Силы обороны Украины ведут активную оборону. По возможности подразделения пытаются восстановить контроль над теми участками, которые захватил враг.
Сейчас фактически это и происходит. Это можно назвать успехом. Наши активные действия на этом участке стабилизируют ситуацию на Запорожском направлении, если говорим о "стыке" между областями,
– отметил Мусиенко.
Продвижение Сил обороны Украины стали возможными не только из-за отключения "старлинков" у врага. Тут были продуманы контрдействия в ответ на российские атаки.
Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что с начала января удалось восстановить контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.
Какая ситуация в Запорожской области: смотрите карту боевых действий
Ситуация на фронте: кратко
- Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Силы обороны пока не могут перейти к деоккупации территорий. Россия сейчас имеет существенное преимущество в численности армии. И быстрое наступление обернулось бы огромными потерями. Также наше государство пока не имеет достаточно необходимого вооружения.
- При этом Силы обороны продолжают уничтожать врага. В течение последних месяцев удается уничтожать 30 – 35 тысяч оккупантов. Это превышает темпы пополнения российских сил. Сейчас фиксируют сокращение российской группировки в Украине на 8 – 10 тысяч.
- По состоянию на 23 февраля Россия потеряла более 1 миллиона 260 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11696 танков, 24082 боевых бронированных машин, 37510 артиллерийских систем и т.д.