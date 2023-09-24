Прорыв обороны врага у Вербового и наступление на нескольких направлениях: хронология 578 дня войны

Российская армия до сих пор пытается захватить Украину. Украинские военные продолжают давать врагу достойный отпор и освобождают наши территории от захватчиков.

Наши воины продолжают наступательную операцию на Востоке и на Юге Украины. Какая ситуация на фронте и других сферах жизни нашего государства – читайте в материале 24 Канала.

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