Достаточно перерезать две логистические артерии: эксперт рассказал, как ВСУ ослабляют противника на фронте

На фронте в настоящее время сложилась очень тяжелая ситуация в Донецкой области, где враг пытается прорваться на Константиновском направлении. В то же время россияне попытались активизироваться на юге, но эффективные действия украинских сил не позволили им этого сделать.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в беседе с 24 Каналом рассказал о том, что происходит на фронте на востоке и юге. Также он высказал предположение, способна ли российская армия вести одновременно две стратегические боевые операции.

На востоке повторяется ситуация 2025 года

Лакийчук сказал, что сейчас сложная ситуация и на Покровском направлении, и на Константиновском. Так же, как в районе Славянска, Лимана и Краматорска – это северное окружение. А с юга россияне, добившись определенных успехов на Константиновском направлении, осуществляют небольшой обход у Дружковки.

На Добропольском выступе враг пытался повторить механизированные штурмы, которые осуществлял ранее, по тем же маршрутам движения.

Повторяется ситуация, которая была в прошлом году в Покровске. Если противник сейчас возьмет Константиновку, то выйдет на Дружковку и сможет осуществить небольшой обход по короткому маршруту. Но Константиновка держится,

– подчеркнул руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

С другой стороны, россияне продолжают попытки прорваться на Доброполье, и это, по его словам, распыляет их силы и является их просчетом.

Какова ситуация на Константиновском направлении: смотрите на карте

"В то же время у россиян очень сложная ситуация на юге. В адрес российского командования звучат упреки со стороны "зетников" по поводу того, что оккупационные войска не добиваются успехов на юге. Хотя они ведут там наступление тремя армиями. И "зетники" говорят, что командование переусердствовало с маневрами настолько, что украинцы отбросили наступающие российские подразделения на юге. Это свидетельствует о том, что россиянам трудно вести две стратегические наступательные операции одновременно на двух направлениях", – подчеркнул Павел Лакийчук.

По его мнению, это также можно отнести к ситуации гипотетического полномасштабного вторжения россиян в Польшу или в страны Балтии, либо к украинскому направлению в контексте одновременного наступления на юге и на востоке.

Поэтому те стратегия и тактика, которые выбрало украинское командование – ликвидация личного состава противника, лишение его возможности накапливать резервы, а также логистический локдаун – принесли, как уверен эксперт по безопасности, результаты.

Благодаря действиям "Мадяра" был создан логистический блокадный режим для врага. Внимание было сосредоточено на блокаде Крыма. И сейчас речь идет не об освобождении оккупированного полуострова. Главная задача логистической блокады заключается в том, чтобы лишить группировку противника ресурсов, боеприпасов, топлива, продовольствия – всего, что необходимо армии для наступления,

– отметил он.

Однако, по его словам, на востоке реализовать логистический локдаун значительно сложнее, потому что там нет таких выраженных артерий, ключевых маршрутов. Там поставки можно диверсифицировать – перенаправить их по другому маршруту.

Эксперт рассказал о ситуации на фронте и просчетах врага: смотрите видео

А на юге у противника остается только два варианта: двигаться либо через Крымский мост вместе с переправами, кораблями и т. д., либо по трассе "Новороссия" – так называемому северному коридору. Достаточно перерезать именно эти две логистические артерии, чтобы, как считает Лакийчук, ослабить противника.

Напомним, что, по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, так называемая трасса "Новороссия" (Новороссийск – Симферополь), идущая из России в Крым, подвергается постоянным атакам украинских сил. Также повреждены мосты вдоль этого маршрута, и россияне вынуждены устанавливать понтонные переправы даже возле мостов, которые еще целы. Андрющенко отметил, что оккупанты поступают так, поскольку понимают, что и эти переправы могут попасть под удар.