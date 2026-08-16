Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив у розмові з 24 Каналом, що відбувається на фронті на сході та півдні. Також він припустив, чи здатна російська армії вести одночасно дві стратегічні бойові операції.

На сході повторюється ситуація 2025 року

Лакийчук сказав, що наразі складна ситуація і на Покровському напрямку, і на Костянтинівському. Так само як в районі Слов’янська, Лиману і Краматорська – це північне охоплення. А з півдня росіяни, маючи певні успіхи на Костянтинівському напрямку, здійснюють мале охоплення біля Дружківки.

На Добропільському виступі ворог намагався повторити механізовані штурми, які здійснював раніше, за тими ж маршрутами руху.

Повторюється ситуація, яка була минулого року у Покровську. Якщо противник зараз візьме Костянтинівку, то вийде на Дружківку і зможе здійснити мале охоплення по короткому маршруту. Але Костянтинівка стоїть,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

З іншого боку росіяни продовжують спроби прорватися на Добропілля, і це, за його словами, розпорошує їхні сили і їхнім прорахунком.

Яка ситуація на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті

"Водночас у росіян дуже складна ситуація на Півдні. В бік російського командування є закиди від "зетників" щодо того, що окупаційне військо не має успіхів на півдні. Хоча воно веде там наступ трьома арміями. І "зетники" кажуть, що командування доманеврувалося до того, що українці відкинули наступаючі російські підрозділи на півдні. Це свідчить про те, що росіянам важко вести дві стратегічні наступальні операції одночасно на двох напрямках", – підкреслив Павло Лакійчук.

Це також, на його думку, можна перенести на ситуацію гіпотетичного повноцінного нападу росіян на Польщу або на держави Балтії, чи на українському напрямку щодо одночасно наступу на півдні і на сході.

Тому ті стратегія і тактика, які обрало українське командування – ліквідація особового складу противника, позбавляння його спроможності накопичувати резерви та логістичний локдаун – принесли, впевнений експерт з безпеки, результати.

Завдяки діям "Мадяра" був створений логістичний локдаун для ворога. Увага була зосереджена на блокаді Криму. І наразі йдеться не про звільнення окупованого півострова. Головне завдання логістичного локдауну полягає в тому, щоб позбавити угруповання противника ресурсів, боєприпасів, пального, харчів – усього, що необхідно армії для наступу,

– зауважив він.

Проте, за його словами, на сході реалізувати логістичний локдаун значно складніше, тому що там немає таких виражених артерій, ключових маршрутів. Там поставки можна диверсифікувати – перенаправити їх іншим маршрутом.

Експерт розповів про ситуацію на фронті та прорахунки ворога: дивіться відео

А на півдні противнику залишається тільки два варіанти: рухатися або через Кримський міст разом із переправами, кораблями тощо, або по трасі "Новоросія" – так званому північному коридору. Саме ці дві логістичні артерії достатньо перерізати, щоб, як вважає Лакійчук, щоб послабити ворога.

Нагадаємо, що, за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, так звана траса "Новоросія" (Новоросійськ – Сімферополь), яка йде з Росії до Криму, перебуває під постійними атаками українських сил. Також уражені мости вздовж цього шляху, і росіяни змушені встановлювати понтонні переправи навіть біля мостів, які ще цілі. Андрющенко зазначив, що окупанти роблять так, адже розуміють, що й ті переправи можуть потрапити під удар.