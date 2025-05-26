Это основное, – офицер ВСУ сказал, какая цель стоит перед россиянами на фронте

Россияне угрожают, что якобы могут воевать еще много лет. Но на самом деле ситуация совсем другая.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий. По его словам, сейчас российские оккупанты сосредоточены на одной задаче в контексте линии боевого соприкосновения. Она неизменна уже несколько лет.

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Какая сейчас цель России

Как отметил Цехоцкий, нынешняя основная стратегическая цель российских захватчиков – полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Это у них сейчас основная задача.

Конечно, они угрожают захватить и другую территорию. Но на самом деле сейчас они сосредоточены именно в Донецкой и Луганской областях.

Конечно, они будут имитировать и пытаться проводить разведку боем на всех участках. Надо быть бдительными и не поддаваться на провокации. Если оккупанты где-то видят слабину, то бросают туда свои подразделения и пытаются закрепиться,

– сказал Цехоцкий.

Добавим, военные объявили сбор на Покровское направление. Есть потребность в дронах на оптоволокне, которые сильно зарекомендовали себя на поле боя.

Эти дроны летают на огромное расстояние. Они помогут выбивать врага в местах, где они собираются на штурмы, или уничтожать места пуска беспилотников, технику, штабы и так далее,

– объяснил Цехоцкий.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке на монобанку или же по QR-коду.