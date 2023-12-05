Окопная война не подходит Украине: генерал армии в отставке допустил действия ВСУ зимой

С ухудшением погодных условий Силы обороны Украины переходят к стратегической обороне на некоторых направлениях. Однако далеко не всех устраивает такое положение вещей.

В частности, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что держание обороны является лишь одним из составляющих военных действий. Он сказал 24 Каналу, что существуют другие перспективы, ведь наше продвижение таки продолжается.

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"Формат окопной и даже окопной активной обороны принципиально не подходит Украине", – отметил Маломуж.

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Так, украинские бойцы активно уничтожают оккупантов и их технику, что является серьезным военным достижением.

Украина должна развивать собственный военный потенциал

Это также отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, успехи на фронте можно измерить не только квадратными километрами, но и нанесенными потерями.

Важно не полагаться полностью на партнеров и развивать собственный военно-промышленный комплекс.

Нам нужно работать в тандеме, чтобы у нас был полный комплект вооружения, техники и особенно боеприпасов. Тогда активные наступательные операции будут реальными,

– подчеркнул Маломуж.

Помимо развития ВПК, важны также правильное стратегическое планирование и поддержка западных стран. Все это вместе гарантирует победу Украины.

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