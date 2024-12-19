Россия дозировано использует технику, делая ставку на малые штурмовые группы, – ОСГВ "Хортица"

Россияне продолжают попытки захватить как можно больше украинских территорий. При этом они начали дозировано использовать свою технику.

При этом российская армия делает ставку на малые штурмовые группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

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Россия бросает на штурмы малые группы, но старается не идти в лоб

"Враг в последнее время несколько дозировано использует свою технику. Однако работает и комбинированно: применяет тактику малых штурмовых групп на линии боевого соприкосновения вместо массированных механизированных накатов", – рассказал Волошин.

На большинстве направлений россияне прибегают к тактике инфильтрации личного состава и его рассредоточения: это когда штурмовые группы поддерживаются небольшой группой бронетехники. Также оккупанты чередуют применение малых штурмовых групп пехоты вместе с легкой небронированной техникой.

Вражеские штурмовики пытаются инфильтрироваться к нашим позициям, затем рассредоточиваются и закрепляются,

– говорит военный.

Также во время своих штурмов россияне стараются не идти в лоб, а прорываться через левые и правые фланги. Так они пытаются избежать фронтальных штурмов.

"Оккупанты отказались от тактики применения большого количества бронетехники, ведь этому не способствуют погодные условия, и Силы обороны прилагают усилия, чтобы техники было как можно меньше", – добавил Волошин.