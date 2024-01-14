Россияне безуспешно наступают на Марьинку и возле Авдеевки: карта боевых действий за 14 января
14 января 2024, 08:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины дают врагу достойный отпор по всей линии фронта. В то же время оккупанты не прекращают попыток захватить наши территории и вернуть позиции, которые отбили наши защитники.
Российская армия не перестает атаковать Украину. За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение.
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Наши защитники отбивают атакиНа Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.
Ситуация возле Синьковки: смотрите картуНа Лиманском направлении удалось отбить 4 атаки оккупантов в районе Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.
Что происходит на Лиманском направлении: смотрите картуНа Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите картуНа Авдеевском направлении наши защитники сдерживают врага, который до сих пор пытается оцепить Авдеевку. Наша армия держит оборону, нанося захватчикам значительные потери. Отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Враг хочет окружить Авдеевку: смотрите картуНа Марьинском направлении наши подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак. На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Равнополя Донецкой области. На Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки оккупантов в районе Роботино Запорожской области.
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите картуНа Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Враг совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.
Наши защитники работают по россиянам
- Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
- Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.