Россияне безуспешно наступают на Марьинку и возле Авдеевки: карта боевых действий за 14 января

Украинские воины дают врагу достойный отпор по всей линии фронта. В то же время оккупанты не прекращают попыток захватить наши территории и вернуть позиции, которые отбили наши защитники.

Российская армия не перестает атаковать Украину. За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение.

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Наши защитники отбивают атаки

НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Навраг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. Наукраинские защитники отбили 4 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

Наудалось отбить 4 атаки оккупантов в районе Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите карту

Нанаши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

Нанаши защитники сдерживают врага, который до сих пор пытается оцепить Авдеевку. Наша армия держит оборону, нанося захватчикам значительные потери. Отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враг хочет окружить Авдеевку: смотрите карту

Нанаши подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак. НаСилы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Равнополя Донецкой области. Наукраинские защитники отбили 2 атаки оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

Наши защитники работают по россиянам

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Враг совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.