"Инновации" Первой мировой: в ВСУ разобрали новую тактику россиян на Востоке

Российские оккупанты применяют советскую тактику глубокого боя, разработанную еще в начале XX века. Но она не дает желаемых результатов из-за ограниченных возможностей врага и эффективного противодействия Сил обороны.

Представитель ОСГВ "Хортица", капитан ВСУ Илья Евлаш сказал 24 Каналу, что использование тактики времен Первой мировой войны уже свидетельствует об "инновационности" российской армии как таковой. Оккупанты не могут придумать ничего нового, кроме как пытаться задавить украинских военных своей численностью.

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"Они теперь меняют тактику на именно применение лобовых штурмов, удары по тылам. Наша задача – это стачивать их потенциал", – отметил Евлаш.

По его словам, враг активно применяет управляемые авиабомбы. Так, 14 февраля было восемь авиаударов на Лиманско-Купянском направлении и еще два – на Бахмутском. Преимущественно это были Су-34, которые использовали от двух до четырех КАБов.

Наступление россиян рано или поздно выдохнется

Оккупационная армия активизировала боевые действия еще с осени 2023 года. Наступление предусматривает очень большую ресурсную базу, и даже такая страна, как Россия, должна будет сделать паузу для восстановления.

Это уже не то масштабное наступление, которое было раньше. Они не способны проводить очень масштабные операции, а пытаются найти какие-то локальные слабые места в нашей обороне и давить,

– констатировал Евлаш.

Теперь россияне пытаются сунуть в районе Тернов. Защитники должны переждать это нашествие и потом, когда будет благоприятная оперативно-тактическая ситуация, нанести ответный удар и перехватить инициативу.

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