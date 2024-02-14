Речник ОСУВ "Хортиця", капітан ЗСУ Ілля Євлаш сказав 24 Каналу, що використання тактики часів Першої світової війни вже свідчить про "інноваційність" російської армії як такої. Окупанти не можуть придумати нічого нового, окрім як намагатися задавити українських військових своєю чисельністю.

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"Вони тепер міняють тактику на саме застосування лобових штурмів, удари по тилах. Наше завдання — це сточувати їхній потенціал", – зазначив Євлаш.

За його словами, ворог активно застосовує керовані авіабомби. Так, 14 лютого було вісім авіаударів на Лимано-Куп'янському напрямку та ще два – на Бахмутському. Переважно це були Су-34, які використовували від двох до чотирьох КАБів.

Наступ росіян рано чи пізно видихнеться

Окупаційна армія активізувала бойові дії ще з осені 2023 року. Наступ передбачає дуже велику ресурсну базу, і навіть така країна, як Росія, муситиме зробити паузу для відновлення.

Це вже не той масштабний наступ, який був раніше. Вони не спроможні проводити дуже масштабні операції, а намагаються знайти якісь локальні слабкі місця в нашій обороні й тиснути,

– констатував Євлаш.

Тепер росіяни намагаються сунути в районі Тернів. Захисники мають перечекати цю навалу і потім, коли буде сприятлива оперативно-тактична ситуація, завдати удару у відповідь та перехопити ініціативу.

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