Россияне пытаются выбить ВСУ из Ильинки, неся сокрушительные потери в технике, – Forbes

Россия несет существенные потери на фронте. В то же время она не оставляет попыток захватить новые украинские территории и восстановить положение на утраченных ранее позициях.

Россияне пытаются выбить украинские силы из села Ильинка в Донецкой области, используя значительное преимущество в живой силе, однако несут колоссальные потери в технике. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитика Forbes Дэвида Акса.

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Ситуация близка к критической

Российская 20-я мотострелковая дивизия, численностью примерно 10 000 солдат, навалилась на украинскую 79-ю десантно-штурмовую бригаду численностью 2000 человек.

Если Ильинку и прилегающие населенные пункты оккупируют, российские войска смогут продвинуться на север и окружить украинский гарнизон в Курахово. Это ключевая позиция для обороны юга Донецкой области.

Как отмечал украинский оператор дронов Kriegsforscher, 79-я ОШБр "находится под массированным натиском противника". По его словам, это началось около двух недель назад, и ситуация близка к критической.

В то же время россияне теряют технику чрезвычайными темпами.

Автомобильная бойня на пути к Ильинке помогла поднять российские потери до рекордного уровня. Аналитик Эндрю Перпетуа насчитал в субботу 206 уничтоженных, поврежденных и брошенных российских машин. За тот же день он насчитал лишь 49 украинских потерь,

– отметил аналитик.

Однако россияне, вероятно, согласны обменивать технику и войска на территории.

Украинский журналист Станислав Асеев объяснил, что оккупанты продолжают использовать тактику "мешка", обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления. Это вызывает панику относительно окружения и приводит к отходу войск.