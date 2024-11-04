Росіяни намагаються вибити українські сили із села Іллінка на Донеччині, використовуючи значну перевагу у живій силі, проте зазнають колосальних втрат у техніці. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса.

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Ситуація близька до критичної

Російська 20-та мотострілецька дивізія, чисельністю приблизно 10 000 солдатів, навалилася на українську 79-ту десантно-штурмову бригаду чисельністю 2000 осіб.

Якщо Іллінку і прилеглі населені пункти окупують, російські війська зможуть просунутися на північ і оточити український гарнізон у Кураховому. Це ключова позиція для оборони півдня Донецької області.

Як зазначав український оператор дронів Kriegsforscher, 79-та ОШБр "перебуває під масованим натиском противника". За його словами, це розпочалось близько двох тижнів тому, і ситуація близька до критичної.

Водночас росіяни втрачають техніку надзвичайними темпами.

Автомобільна бійня на шляху до Іллінки допомогла підняти російські втрати до рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа нарахував у суботу 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських машин. За той самий день він нарахував лише 49 українських втрат,

– зазначив аналітик.

Проте росіяни, ймовірно, згодні обмінювати техніку та війська на території.

Український журналіст Станіслав Асєєв пояснив, що окупанти продовжують використовувати тактику "мішка", обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу. Це спричиняє паніку стосовно оточення та призводить до відходу військ.