На фронте произошло 152 столкновения, 73 из них на Покровском направлении: карта фронта 21 января

Россия продолжает пытаться захватить новые украинские территории. В то же время Силы обороны противостоят врагу и дают отпор.

За прошедшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении было восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Россияне хотят продвинуться вперед вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.

Враг пытается продвинуться на Лиманском направлении: смотрите карту

На Северском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

Были боестолкновения возле Часового Яра: смотрите карту

На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки.

Что происходит на Торецком направлении: смотрите карту

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлиное, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Возле Покровска было 73 попытки штурмов: смотрите карту

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного.

Ситуация возле Великой Новоселки: смотрите карту

На Приднепровском направлении российские захватчики совершили четыре безрезультатные попытки штурмовать позиции наших подразделений в островной зоне дельты Днепра.

У Курской области подразделения Сил обороны Украины отбили 11 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес тридцать авиационных ударов с применением 41 управляемой бомбы, а также совершил 452 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.